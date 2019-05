«Me gustaría quedarme en el Sporting», asegura Álex Alegría Álex Alegría, en un entrenamiento del Sporting. / ARNALDO GARCÍA «El Betis manda sobre mí y es el que decidirá», asume JAVIER BARRIO Gijón Miércoles, 22 mayo 2019, 13:41

Álex Alegría se sumó esta mañana al deseo expresado por otros jugadores de la plantilla, como Geraldes o Peybernes, y aseguró que «estoy muy a gusto en el Sporting y sí me gustaría quedarme». En cualquier caso insistió en que «veo la situación como al principio, cuando llegué, porque el Betis manda sobre mí y es el que decidirá», a lo que añadió la entrada de un nuevo técnico en el banquillo del Villamarín. En todo caso, subrayó, «aquí me he vuelto a sentir futbolista».

Cualquier resolución sobre su situación, que se presenta complicada, la trasladó al final de la temporada. «Ahora no he hablado nada que no sea del partido», precisó, explicando que su futuro se analizará tras el encuentro frente al Cádiz.

De cara al final de la temporada, Alegría aseguró con ambición que «tenemos que ganar los dos partidos que quedan porque la gente se lo merece». También se fijó como objetivo personal alcanzar los siete goles: «Sería un buen número».

Sobre los motivos para explicar el bajón del equipo en el último mes observó que «quizá los equipos rivales nos han cogido la medida y nosotros no tuvimos tanta eficacia como teníamos».