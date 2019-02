Sporting El Sporting refuerza su artillería De izquierda a derecha, Ivi López, Álex Alegría y Aitor García. El club cierra en las últimas horas del mercado de fichajes la llegada de tres futbolistas ofensivos | El delantero Álex Alegría, y los extremos Ivi López y Aitor García, que llegan a Gijón mediante cesiones, apuntalan al equipo para la segunda vuelta J. A. GARCÍA / J. BARRIO Viernes, 1 febrero 2019, 02:23

A última hora del último día. Así encajaron las piezas en el puzzle de Miguel Torrecilla en este mercado invernal, aunque la validación de la Liga de Fútbol Profesional estiró el proceso hasta más allá de la medianoche. Tres refuerzos que ya habían cerrado sus acuerdos con el Sporting para llegar a Gijón con el ánimo de intentar cambiar la dinámica de resultados en la segunda vuelta: Álex Alegría, Aitor García e Ivi López, a los que se espera hoy. No fue fácil. El límite salarial dificultó las maniobras en una maratoniana jornada y obligó a fijar una estrategia a partir de las prioridades del cuerpo técnico, aunque Miguel Torrecilla se las arregló para encajar a los nuevos sin dar salida a otros futbolistas de la actual plantilla. Aunque, con la competencia actual, alguno lo tendrá muy complicado. Hasta Isma Cerro, que se dejó ver por Mareo, contribuyó dejando su ficha libre para uno de los nuevos.

La primera opción era Álex Alegría. Tal y como avanzó este periódico el pasado miércoles, el delantero extremeño, con todo cerrado y aguardando a la libertad del Rayo, se pasó la tarde y la noche en las oficinas del club vallecano. El acuerdo se daba por hecho horas antes del cierre del mercado, aunque faltaba la oficialidad y el papeleo del nuevo fichaje del Rayo, que fue el argentino Franco Di Santo, quien llegó sobre la bocina.

Torrecilla cree en el potencial de este atacante que se incorporó a la base del Betis en su día y que no ha tenido fortuna en las dos últimas campañas. Primero, una grave lesión truncó su trayectoria en el Levante. Ya en Vallecas, su apuesta al principio de la presente temporada para seguir en Primera no salió bien. En el Rayo no tuvo casi oportunidades con Raúl de Tomás, beneficiado por su anterior curso y también por el acuerdo y las imposiciones del Madrid, propietario de los derechos del delantero que ha ensombrecido a Alegría, un atacante de trabajo y con gran remate. El cuadro franjirrojo puso las cosas difíciles, aunque la operación se llevó a cabo por la obstinación del cacereño, que solo contemplaba salir cedido a Gijón. Pero, desde el primer momento, el Rayo supeditó su salida a la contratación de otro delantero, lo que prolongó la operación en el tiempo.

El último, también sobre la campana y confirmado después de las doce, fue el extremo onubense Aitor García. La operación resultó compleja porque hubo que plantearla a tres bandas. No hay que olvidar que el futbolista de 24 años estaba cedido en el Rayo Majadahonda y es propiedad del Cádiz. Al Sporting llegará también como prestado, con el cuadro gijonés asumiendo la opción de compra obligatoria ante un ascenso a Primera. El futbolista era una de las piezas fundamentales en el conjunto madrileño que entrena Antonio Iriondo.

A pesar de ser diestro, se ha desenvuelto principalmente por la banda izquierda, jugando a pierna cambiada. Jugador con velocidad, regate y colmillo en ataque como demostró en el partido de la primera vuelta ante el Sporting, anotando el primero de los dos goles que derrotaron a los rojiblancos. Su rostro fue el único que se vio en Gijón durante la jornada de ayer, llegando a Mareo a primera hora de la noche y abandonando las oficinas del Sporting cerca de la hora límite.

Contrariamente, el que parecía más difícil de cuadrar, Ivi López, fue el primero en ser validado por la Liga. El mediapunta madrileño, propiedad del Levante y que jugó la primera parte de la temporada cedido en el Valladolid, llega cedido al Sporting. El polivalente futbolista, que puede actuar en casi todas las posiciones de ataque y que tiene un gran golpeo a balón parado, se pasó casi toda la jornada en las oficinas del Valladolid, hasta que se desbloqueó su situación. El Sporting se reserva alguna opción de compra en los tres casos.

Velocidad y polivalencia ofensiva

Una de las apuestas de Miguel Torrecilla para reforzar la parcela ofensiva es Iván López Álvarez, conocido como Ivi López. Jugador explosivo, con velocidad y verticalidad, llega a Gijón procedente del Levante para ofrecer a José Alberto una alternativa en el ataque rojiblanco. Tras media temporada a préstamo en el Valladolid, donde apenas disputó veinte minutos en la Liga, su apuesta para volver a ganar protagonismo en los terrenos de juego es el Sporting.

Nacido en Madrid el 29 de junio de 1994, el jugador de 24 años debutó en Primera División de la mano del Getafe. Lo hizo con apenas 19 años, en la temporada 2013-14 ante el Villarreal. La temporada siguiente alternó el primer equipo con el filial para terminar fichando por el Sevilla Atlético en la campaña 2015-16. Con el cuadro andaluz consiguió el ascenso a Segunda División.

Su mejor campaña como profesional la completó en el filial hispalense en la categoría de plata. Pese a que una de las posiciones en la que se encuentra más cómodo es como delantero, en Sevilla actuó en la banda izquierda a pierna cambiada. Una temporada en la que jugó 35 partidos y logró anotar catorce tantos.

El buen curso completado con la camiseta del Sevilla Atlético hace dos campañas le llevó a firmar por el Levante, equipo al que pertenece desde hace un año. La pasada campaña jugó en Primera, a pesar de que su participación no fue escasa, llegó a disputar 29 partidos en los que marcó tres goles, este pasado verano tuvo que hacer las maletas para probar fortuna en un recién ascendido como el Valladolid, donde no tuvo muchas oportunidades. Ayer rescindió su contrato para venirse a Gijón.

«Me gustaría subir a Primera con el Sporting que es lo más importante. Intentaré meter muchos goles para conseguir», afirmó el jugador desde la capital pucelana.

Álex Alegría, durante un partido con el Levante. :: E. C.

La prioridad de Torrecilla

Álex Alegría se convirtió ayer en nuevo delantero del Sporting en la presente temporada. Después de la llegada de Djurdjevic y Blackman, el cacereño fue el último en incorporarse a la disciplina rojiblanca para traer goles a Gijón. El ariete es uno de los hombres deseados por Miguel Torrecilla desde que se hizo cargo de la dirección deportiva del Sporting. Hace dos veranos ya mantuvo contactos con José Manuel Osuna, agente del jugador, para intentar su incorporación. Un deseo que tardó en llegar, pero que ayer se hizo realidad. A sus 26 años, el extremeño busca darle un giro a su carrera deportiva después de haberse recuperado de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en su rodilla derecha el pasado curso en el Levante. Su cesión por parte del Betis en el equipo levantinista no salió como se esperaba.

El club verdiblanco volvió a buscarle una cesión este verano y su destino fue el Rayo Vallecano. En Madrid no ha gozado de minutos, once partidos entre la Liga y la Copa, por lo que solicitó su salida. Ahora, buscará recuperar el olfato goleador que le llevó a marcar 12 dianas con el Numancia.

Polivalencia en ataque

Aitor García, futbolista del Cádiz, llega procedente del Rayo Majadahonda donde estuvo cedido por el cuadro andaluz hasta ayer. Con 17 años disputó cinco partidos en Segunda con el Recreativo de Huelva en los que logró un gol.

A sus 24 años, cumplirá 25 el próximo 25 de marzo, se suma al Sporting para dar un paso más en su carrera deportiva. «Es un extremo puro, aunque en el Rayo Majadahonda jugaba de delantero», afirma Jorge García, excompañero del atacante.

Para el central asturiano, el nuevo fichaje del Sporting es «muy vertical, con desborde y muy rápido. Cada vez que recibe el balón, no duda en encarar a su marca». Futbolista diestro, el atacante no maneja mal la pierna izquierda, según asegura a este periódico Jorge García. Es diestro pero maneja la zurda bien.

Algo individualista, Aitor García no duda en buscar la portería rival en cuanto encuentra un hueco en las defensas. Su llegada abre el abanico de posibilidades para José Alberto López. El técnico cuenta desde hoy con dos hombres nuevos para las bandas.

