Sporting Álex Pérez: «En muchas ocasiones se me mira con lupa» El central asegura que «es algo que me motiva porque saca lo mejor de mí» ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 4 octubre 2018, 13:42

Iba a ser suplente ante Las Palmas, pero Babin se tuvo que retirar del calentamiento. «Cuando uno sabe que va a ser suplente tan solo puede estar disponible para cuando se le necesite», explicó Álex Pérez. El defensa considera que «en muchas ocasiones se me mira con lupa, pero no sé cuáles son los motivos».

Esta mañana jugó la primera mitad ante el Langreo y en el descanso Baraja le dio descanso para que el choque terminara con Babin y Peybernes en el centro de la zaga. «Lo mejor que nos puede pasar a todos es tener competencia, cuanto más haya será mejor para todos», explicó el rojiblanco, que añadió que «me encuentro en mi mejor momento, estoy con mucha confianza y estoy muy bien. Espero aprovecharlo».

Sobre su papel en el Sporting, además de asegurar que está en su mejor momento, subrayó que «igual me equivoco, pero la sensación que tengo es que se fijan mucho en mis acciones, no conozco los motivos y me gustaría saber cuáles son, pero toso esto me ayuda a mejorar».

En cuanto al próximo partido liguero en el Wanda Metropolitano, Álex Pérez aseguró que «Si ante Las Palmas nos sirvió para romper la racha de resultados, creo que el Wanda es un buen escenario para conseguir la primera victoria lejos de casa. Motiva a cualquiera».