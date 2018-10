Álex Pérez: «En muchas ocasiones se me mira con lupa y no sé los motivos» Álex Pérez. / ARNALDO GARCÍA El central asegura que «me encuentro en mi mejor momento, estoy con mucha confianza y me siento muy bien» A. MAESE GIJÓN. Viernes, 5 octubre 2018, 03:06

Al igual que sucede con Carlos Carmona, el sportinguismo se encuentra dividido con Álex Pérez. El central se siente cuestionado por una parte de la afición rojiblanca. «No sé cuáles son los motivos, pero en muchas ocasiones se me mira con lupa», se queja el central, que, aunque este verano recibió una oferta por el Málaga, él prefirió sentarse a negociar su futuro con el Sporting antes de conocer que el cuadro andaluz alcanzaba su tope salarial para realizar más fichajes: «Me gustaría saber por qué se fijan tanto en mí, pero esto me ayuda a mejorar».

El madrileño no se escondió ayer tras el partido amistoso ante el Langreo y explicó que «me gusta que se me mire con lupa porque me motiva y espero que me sirva para sacar lo mejor de mí». Además, Álex Pérez puntualizó que «es algo a lo que esto acostumbrado».

El pasado fin de semana, en el choque ante Las Palmas, Rubén Baraja no le incluyó de inicio en el once inicial, pero una indisposición de Babin le llevó a realizar un calentamiento exprés para formar pareja con Peybernes en el centro de la zaga. «A nadie le gusta ser suplente», admitió un futbolista que espera estar en la próxima alineación de Baraja: «Lo mejor que nos puede pasar es tener competencia, cuanto más haya será mejor para todos».

El zaguero espera regresar de Madrid con la primera victoria a domicilio de la temporada. El Rayo Majadahonda es el próximo rival para intentar aprobar la gran asignatura pendiente del equipo en este inicio liguero. «Lo bueno de esta semana es que tenemos más entrenamientos para preparar el duelo», afirmó Álex Pérez, que confía en que el choque ante Las Palmas «nos sirva de ayuda para romper la mala dinámica que acumulamos lejos de El Molinón». Las dos últimas salidas dejaron huella en un vestuario que quiere lavar la imagen ofrecida tanto en La Coruña como en Pamplona.

Por otro lado, al igual que admitió Robin Lod el miércoles, Álex Pérez coincide en que el Wanda es «un estadio que nos motiva a todos». Las dimensiones del campo son, a su juicio, « factores que nos pueden acompañar para sumar la primera victoria».

Pese a que sobre el papel el Sporting es superior a su rival, el central no se fía. «Si nos confiamos, no nos ayudará de nada», destacó un defensa que no conocerá hasta el mismo lunes si jugará de titular en el Wanda Metropolitano.

Síguenos en: