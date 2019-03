Sporting Álex Pérez: «Tenemos que seguir dando alegrías a la afición» El central espera regresar de Córdoba con una victoria ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 13 marzo 2019, 13:22

El Sporting prepara el próximo encuentro liguero ante el Córdoba. Lo hizo bajo la intensa lluvia que acompañó al equipo en los últimos minutos de la sesión matinal. «Siempre es importante conseguir una buena dinámica. Es lo que queremos lograr, aunque sabemos que visitamos a un Córdoba muy necesitado», destaca Álex Pérez sobre la situación del grupo.

El vestuario está concienciado de continuar con la racha de resultados porque «tenemos que seguir dándole alegrías a la afición». No miran más allá del domingo, incluso Pérez reduce las miras y piensa en el día de mañana: «No hay otro discurso que ir partido a partido. Incluso mirar al próximo entrenamiento, que es lo que te hace llegar bien al fin de semana».

Salvo sorpresa, será titular en Córdoba junto a Peybernes. A partir de la semana que viene, la

vuelta de Babin pondrá en alerta tanto a Mathieu como al madrileño: «Lo mejor es que haya competencia. Nos saca lo mejor a cada uno de nosotros».

A seis partidos de ver renovado su compromiso con el Sporting de manera automática, Álex Pérez indica que «el contrato no me preocupa. Simpre he dicho que me encuentro muy bien aquí».