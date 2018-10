Álvaro Traver, una luz en la sombra El valenciano, la semana pasada, protege un balón ante la presión de André Sousa. / ARNALDO GARCÍA La falta de Robin Lod y la dinámica del equipo acercan al veloz extremo al once J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 10 octubre 2018, 02:40

En la clausura del pasado curso, cuando los informes técnicos comenzaron a expulsar sus consideraciones y a ofrecer pros y contras de los jugadores, los técnicos volvieron a coincidir en el mismo punto de siempre: faltaba velocidad y desborde por banda en el Sporting. Un extremo a la antigua usanza, perdido en la izquierda cuando el Málaga birló al Sporting a Jony en sus narices hace casi tres años. Se analizaron los perfiles de Isma Cerro, Berto Cayarga y Álvaro Traver (Algemesí, 1993), con Bertín más verde. Y se apostó por el primero para el primer equipo, entendiendo que compartía rasgos con Cayarga, que no aceptó seguir en el 'B', y por el valenciano, el más diferente de los tres y que firmó una renovación por tres temporadas.

La apuesta contó con el membrete de los técnicos de los dos primeros equipos: José Alberto López, que le había tenido durante todo el año, y Rubén Baraja, a quien le habían llegado muy buenas referencias desde Valencia de este jugador, de 25 años, afincado desde casi siempre en la banda derecha. Prometía desborde, velocidad y un buen centro, punzante y con caída, con la diestra. Con rendimiento en Segunda, sería una rareza muy cotizada en el fútbol de hoy, máxime cuando Torrecilla no terminó de encontrar en el último mercado un extremo específico para la izquierda, corrigiéndose para buscar esa punta de velocidad por la derecha con Álvaro Jiménez.

Torrecilla y Baraja se decantaron por él en el verano por ser el jugador de banda más diferente

Tres meses después, con una pretemporada bastante accidentada por sus problemas físicos, Traver aterrizó en el equipo en la jornada ocho, a falta de nueve minutos para el final y con un partido liquidado en el Wanda. En un pestañeo, el extremo, que jugó a pierna cambiada, dejó el cosmético gol del Sporting en bandeja a Carmona, tras un remate seco dentro del área que un defensa sacó en la misma línea. El rechace cayó a los pies del balear, con el gatillo preparado. Energético en ese arreón final junto a Blackman y, sobre todo, Nacho Méndez, tuvo tiempo a ejecutar ese disparo, poner tres centros al área, recuperar un balón, extraviar otros tres y cometer una falta. Dio síntomas de vida en el apagón del Sporting.

La coyuntura actual le abre una posibilidad muy real de entrar en el once. Robin Lod se encuentra con Finlandia, Carmona puede asumir ese rol si no hay un cambio de sistema, y Baraja tiene que reconstruir el once -volverá Álex Pérez- para un partido muy delicado ante el Reus. En las últimas semanas ha sido frecuente ver dentro de un mismo equipo, además, a Álvaro Jiménez, por la derecha, y a Traver, por la izquierda. Una solución para ampliar el campo y ganar la punta de velocidad por banda que tanto echa de menos el Sporting.

