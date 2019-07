Sporting Sporting | Álvaro Vázquez refuerza el gol Álvaro Vázquez, con el Getafe, supera en un mano a mano al entonces valencianista Diego Alves. / E. C. El Sporting cierra la contratación del ariete catalán, el '9' deseado por José Alberto | El delantero rechaza una propuesta económica superior de Canadá y será el tercer fichaje del nuevo proyecto ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 10 julio 2019, 00:50

Álvaro Vázquez (Badalona, 1991) es el '9' elegido para completar la delantera. El Sporting ha avanzado la contratación del delantero, que manejaba propuestas importantes del extranjero, pero que, finalmente, se ha decantado por el proyecto rojiblanco. El acuerdo, acelerado en las últimas horas, solo queda pendiente de los flecos y se cerrará, inicialmente, por tres años. El delantero será el tercer fichaje del verano tras Javi Fuego y Unai Medina.

Tras rescindir con el Espanyol, con el que tenía un año más de contrato (junio 2020), Álvaro Vázquez era agente libre. Jugador reconocido en el fútbol español, el delantero manejaba propuestas muy importantes en lo económico tanto en el mercado nacional como, sobre todo, en el internacional. Una de las propuestas más importantes en lo económico, valorada hasta última hora, llegaba de Canadá.

Álvaro Vázquez, tras días de reflexión, se ha decantado por fichar por el Sporting, que ha mostrado un interés muy fuerte en su contratación desde el inicio del mercado, llegando a dejar rematado su fichaje, solo pendiente de flecos, tal y como avanzó EL COMERCIO en su edición digital. El interés de José Alberto en contar con Álvaro Vázquez ha sido clave a la hora de concretar la incorporación, entendiendo que el catalán encaja en un perfil complementario a Djurdjevic, con Neftali Manzambi y Pablo Pérez completando la vanguardia.

La dirección deportiva, a su vez, había valorado otras opciones en el mercado para reforzar el ataque. Desde el cierre de temporada, plenamente convencidos del nivel y potencial de Djurdjevic, en Mareo buscaban en el mercado un jugador con unas características similares al delantero serbio y complementario, que no condicionara tanto con su fútbol como Álex Alegría, que obligaba al equipo a un estilo de juego demasiado directo.

Pendiente de flecos, la búsqueda se ha rematado con el fichaje de Álvaro Vázquez, un futbolista veloz, dinámico y más ajustado a los parámetros que anhelaba la dirección deportiva. Con su llegada, se cierra el fichaje del '9' deseado por José Alberto.

Sin sitio en el Espanyol, en la última temporada salió cedido en busca de minutos al Zaragoza. Dentro de la irregularidad del equipo aragonés, con tres entrenadores (Imanol Idiakez, Lucas Alcaraz y Víctor Fernández), fue uno de los jugadores que alcanzó un nivel más alto. Titular para los entrenadores, el catalán disputó 32 partidos y marcó diez goles, uno menos que Djurdjevic.

La mitad de los goles que marcó en Liga (5) fueron ante equipos asturianos: 3 al Oviedo repartidos en dos partidos y 2 al Sporting en el encuentro de La Romareda. Formado en la cantera del Espanyol, en la que pronto empezó a destacar -siendo el máximo goleador del club en cadete y juvenil-, fue Maurio Pochetino, finalista en Champions con el Totenham, su principal avalista, seleccionándolo en el verano de 2010 con el primer equipo. Semanas más tarde el carismático técnico argentino, Pochettino lo hizo debutar en Primera en un escenario importante: el Santiago Bernabéu.

Solo una jornada más tarde, con 19 años, Álvaro, la promesa de la cantera 'perica', fue titular ante Osasuna y marcó el único tanto del partido. Con 21 y más de 60 partidos en Primera, salió al Getafe traspasado. En ambos clubes ha estado en dos etapas distintas: Espanyol (2010-2012, 2016- 2018) y Getafe (2012- 2013, 2014-2016). Por el medio, el delantero conoció la 'Premier' en un viaje 'exprés' para recalar en el 'Spanish Swansea' de Michael Laudrup, que contó hasta con ocho españoles.

Pendiente de Peybernes

Su irrupción inicial le llevó a ser internacional sub 21 y a formar parte del equipo que en 2013 ganó la Eurocopa de Israel. Allí coincidió con Mariño, suplente de De Gea. A su regreso al Espanyol, coincidió con Javi Fuego, que había rescindido con el Valencia. Fuego y Álvaro Vázquez son ahora dos de los fichajes de más nombre de cara al nuevo proyecto del Sporting. No es el único movimiento en el 'radar' del Sporting, que continua trabajando en más operaciones, tanto de llegadas como en la operación salida. En Mareo continúan esperando el OK del Lorient para incorporar a Peybernes con se ha alcanzado un acuerdo por tres temporadas.