«La reacción de la gente es justa» Sousa controla un balón ante la presencia de Carlos Carmona durante el entrenamiento. / ARNALDO GARCÍA André Sousa pone un punto de optimismo en la crisis del equipo y recuerda que «no hay mal que dure siempre» A. MAESE GIJÓN. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:12

Vestido con una camisa de color verde, unos pantalones vaqueros y unas zapatillas blancas, André Sousa mostró su lado más optimista para intentar buscar algo positivo del delicado momento que atraviesa el Sporting.

Por primera vez desde que está en Gijón, el centrocampista comprobó en primera persona la ira de El Molinón. El estadio mostró su malestar durante el encuentro ante el Reus, un hecho que «no me pilló por sorpresa porque Canella ya me había avisado de lo exigente que es la afición». Al público no le convence su equipo y en el vestuario respetan y entienden el enfado. «La reacción de la gente es justa porque no estamos en un buen momento», reconoció el futbolista. Pero también subrayó que «ese sentimiento es mutuo porque nosotros tampoco estamos contentos».

En medio de la crisis que tiene a Rubén Baraja como centro de todas las miradas, André Sousa puso un punto de calma con el objetivo de que la plantilla pueda trabajar con cierta normalidad y así poder sacar adelante la situación. «No hay mal que dure siempre», recordó el rojiblanco, que insistió en su mensaje que «nosotros queremos estar con los mejores, para eso he venido a aquí». El luso dio un paso adelante a la hora de afrontar el mal momento en el que se encuentran los rojiblancos y afirmó que «no nos vamos a esconder, tenemos que dar la cara y cambiar la dinámica».

Cuestión de detalles

Al igual que el equipo, el juego de André Sousa ha ido de más a menos. Pese a que cuenta con la confianza de Rubén Baraja, su protagonismo ha desaparecido conforme pasaron las jornadas. «El bajón viene por detalles», comentó sobre el momento en el que se encuentra. El portugués puso como ejemplo el último choque de los rojiblancos ante el Reus: «Merecimos la victoria, pero no metimos gol después de las ocasiones que fuimos capaces de crear».

Uno de los hombres que no estuvo acertado el sábado fue Uros Djurdjevic. Compañero con el que Sousa tiene una gran relación. «Intento hablar con él todo lo que puedo con mi inglés», aseguró con cierto humor. La sonrisa de la cara se le borró enseguida. Admite que el delantero «tiene algo de ansiedad, pero es normal». Al serbio no les están saliendo las cosas, pero Sousa salió en su defensa. «Estamos todos para ayudarlo porque somos una familia. Es un hombre muy trabajador y ese es el camino para salir de la situación en la que nos encontramos», explicó el rojiblanco una vez que completó el primer entrenamiento de la semana.

André Sousa se describió como un hombre con carácter. Ese que intenta sacar sobre el campo, con el permiso de los capitanes, ya que afirmó que «no voy a llegar nuevo a un sitio y hacer lo que quiera, primero tengo que saber donde estoy». Una vez que ya conoce el funcionamiento del Sporting y su afición, el portugués prometió «trabajo y compromiso para salir adelante». Para él «tenemos equipo más que de sobra que puede dar mucho más de lo que hemos ofrecido hasta ahora».

Mañana, el Sporting tendrá la primera oportunidad para mostrar un cambio en su juego. El Rayo Majadahonda se vuelve a cruzar en el camino de los rojiblancos en un duelo que tendrá cierto aroma de revancha. Con los madrileños comenzó la crisis.

