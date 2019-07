Sporting El Sporting atará a Mariño hasta 2023 El meta Mariño realiza ejercicios junto a su compañero Christian Joel. / JUAN CARLOS TUERO Ante el interés de equipos de Primera, la entidad blindará al portero, al que mejorará su ficha y elevará su cláusula de rescisión | A falta de los últimos contactos, el club ultima la ampliación del contrato del meta gallego ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 1 agosto 2019, 02:53

Definitivamente recuperado de la fractura en su clavícula izquierda, Diego Mariño (Vigo, 1990) saltó al verde de La Baule ataviado con el brazalete de capitán. No se atisbó en sus movimientos, ágiles como de costumbre, secuelas del golpe con Budimir del cada vez más lejano 5 de mayo. Solo Touré, a lo 'panenka', derribó el muro del gallego, cómodo a lo largo de los más de cincuenta minutos de juego.

Pieza indiscutible en el nuevo proyecto, el club se ha puesto manos a la obra para la renovación de Diego Mariño, que podría concretase en las próximas jornadas. A falta de los últimos contactos, ambas partes, según ha podido saber este periódico, han avanzado en prolongar el contrato del portero, que en principio quedará vinculado con la entidad hasta junio de 2023. De concretarse la ampliación, Mariño, de 29 años, será rojiblanco hasta llegar alcanzar los 33. Una apuesta convencida.

La intención, no obstante, es rematar el acuerdo a lo largo de los próximos días. Hace dos semanas, tras 'sondeos' de distintos clubes de Primera, el Espanyol, inmerso en competición europea después de un año triunfal con el exrojiblanco Rubi, se lanzó a por el fichaje del guardameta vigués, pero la oferta no alcanzó la cláusula, fijada en tres millones de euros en Segunda, y el Sporting no atendió los deseos del equipo catalán, que se quedó sin Mariño y decidió firmar al canterano blanco Andrés Prieto.

Una vez traspasado al prometedor Dani Martín, el Sporting no tenía intención alguna de desprenderse de Mariño, indiscutible para todos y respetado en todos los estamentos del club. Con el 'no' al Espanyol, se llegó a un compromiso para premiar el compromiso del portero y, a su vez, evitar más sustos de equipos de Primera.

Tras semanas de especial actividad en los despachos, tanto en la comprometida 'operación salida' como en la llegada de fichajes, con el ejemplo de Manu García, el Sporting ha centrado sus esfuerzos en el compromiso con el portero y ha acelerado los contactos en su renovación. A finales de la pasada semana, el club dio un paso importante con el traslado de una primera propuesta de renovación. En la oferta se confirmaba la intención de prolongar el contrato de Mariño, mejorando su 'status' de acuerdo a su jerarquía en el proyecto, y de aumentar su cláusula para evitar nuevas 'novias' de Primera.

Tras las primeras conversaciones, el Sporting ha dado un nuevo paso con una nueva propuesta presentada en las últimas horas, que está muy cerca de las pretensiones que desean ambas partes. La propuesta vinculará al portero, actualmente con contrato hasta 2022, por un año 'extra', hasta junio de 2023, aunque las conversaciones todavía están pendientes de los últimos contactos.

En la oferta de renovación, el club mejora las condiciones del portero y blinda su situación con un aumento de la cláusula, en estos momentos fijada en tres millones de euros en Segunda y seis en Primera. Las actuaciones de Mariño en el Sporting han despertado el interés de equipos de la máxima categoría, por lo que el club busca protegerse de cara a nuevas propuestas y demostrar su compromiso y confianza en el portero, convertido en capitán y en una de las piezas angulares del nuevo proyecto. Los contactos entre partes, en estado avanzado, continuarán en las próximas horas con el objetivo de anunciar la continuidad del portero, uno de los grandes objetivos de la entidad, que a su vez trabaja en el mercado de forma paralela por más operaciones.

Firmado del Levante en 2016, Mariño es uno de los ejemplos de crecimiento gradual y constante en el club. En su primera temporada, el gallego aceptó un segundo plano, solapado en minutos por el protagonismo de Iván Cuéllar, ahora enrolado en el Leganés. Tras un primer curso de adaptación, el crecimiento de Mariño, en todos los sentidos, ha sido exponencial.

En dos años, ha pasado de ser suplente a convertirse en un futbolista indiscutible, absolutamente para todos, y en capitán. En 2016 no tuvo minutos, pero, dos años después, el club ya le prolongó su vinculación por dos temporadas más, hasta junio de 2020. En esta ocasión, pendiente de los últimos detalles, Mariño volverá a ser renovado antes de finalizar su vinculación. Una muestra clara de la buena sintonía entre ambas partes.