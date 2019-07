El Sporting se atasca (Sporting 1- 1 Langreo)

El Sporting no pudo pasar del empate en su tercera cita de la pretemporada. Una vez más lo hizo ante un rival inferior de categoría, pero en esta ocasión el Langreo le plantó más cara de lo esperado por muchos.

El primer acto fue parejo y la primera media hora se jugó con un ritmo elevado. José Alberto varió las posiciones de Salvador y Gragera para que este último jugara como pivote por delante de la defensa y el zamorano hiciera lo propio como central.

1 Sporting Christian Joel (Javi Benítez, m. 57); Unai Medina (Molinero, m. 57), Salvador (Babin, m. 57), Pelayo Suárez (Cordero, m. 57), Espeso (Damián, m. 57); Gragera (Fuego, m. 57), Nacho Méndez (Pedro Díaz, m. 57), Pablo Pérez (Manu García, m. 57), Carmona (Aitor García, m. 57), Isma Cerro (Neftali, m. 57) y Djurdjevic (Álvaro Vázquez, m. 57). 1 Langreo Langreo: Dennis; Leto, Cristian, Alain, Gayoso, Gómez, Arellano, Marenya, Nierga, Allison y Carracedo. También jugaron: Adrián Torres, Otía, Sergio, Blanco, Joel, Albli n, Tineo, Nombo, Llano, Asier, Abel, Antonio David, Montero Xurde. GOLES 0-1: m. 32, David Álvarez. 1-1: m. 34, Pelayo Suárez. ÁRBITRO: Quirós Pérez. iNCIDENCIAS: partido disputado en el campo número uno de Mareo con cerca de 800 aficionados.

Junto al canterano en la medular participaron Nacho Méndez y Pablo Pérez. El luanquín se dejó notar con dos buenas asistencias, mientras que el gijonés estuvo muy cerca de marcar si no llega a ser por el exportero del Sporting Dennis Díaz. Fueron los mejores de la primera parte por ambos bandos.

El meta rival destacó por evitar tres goles casi cantados del Sporting. Sus rápidos reflejos impidieron que Carmona y Pablo Pérez, en dos ocasiones, anotaran. La diana que no pudo evitar fue la de Pelayo Suárez tras una falta a la frontal del área. Marcó, para empatar el partido, dos minutos después de que el delantero del Langreo David Álvarez sellara la mejor jugada de la tarde.

El atacante dejó atrás a Pelayo y a Salvador antes de encarar a Christian Joel. El meta se quedó helado cuando el delantero le recortó hacia la derecha para marcar a placer.

A diferencia de los dos primeros amistosos, José Alberto no cambió a los once titulares en el descanso. Tan solo Neftalí sustituyó a Isma Cerro en la banda izquierda por lo que el debut de Manu García no se llevó a cabo hasta la hora del encuentro. Fue entonces cuando José Alberto realizó diez cambios de golpe entre los que se encontraban el mediapunta y Damián Pérez, que también se estrenó como rojiblanco.

Con el Langreo nulo en ataque, el Sporting no supo darle ritmo al choque. Un hecho que ayudó a que los visitantes defendieran exitosamente la mayor parte de las acciones ofensivas del Sporting que abusó de balones en largo. A diferencia del duelo ante el Gijón Industrial, Javi Fuego pecó en buscar la espalda de la defensa desde lejos. Cuando no lo hizo, Manu García y Pedro Díaz intentaron mover al rival, pero no encontraron huecos en el muro langreano. El Sporting generó poco juego y solo creo peligro con entradas por las bandas.