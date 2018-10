Sporting «Estamos a muerte con Baraja» Galán intenta arrebatar el balón a Babin, que intenta despejar con la cabeza. / DANI SÁNCHEZ Babin asegura que «esto es un problema de los jugadores, no del entrenador»El central, que será baja ante el Reus por viajar con Martinica para jugar con su selección, reconoce que «volvimos a tener fallos con el balón» ANDRÉS MAESE GIJÓN. Martes, 9 octubre 2018, 19:47

Pocos dieron la cara tras la sonrojante derrota en el Wanda Metropolitano. Babin fue uno de los pocos rojiblancos que se acercaron a las cámaras para dar su punto de vista sobre el encuentro que disputó el Sporting ante un recién ascendido como es el Rayo Majadahonda. « Estamos a muerte con el entrenador», comentó de manera contundente el central para evitar que los focos apuntaran a Baraja.

El zaguero recordó que «él apostó este verano por mí y yo estoy de su lado», pero también destacó que «creo que esto es un problema de los jugadores, no del entrenador».

El principal motivo que lleva al central a no culpar al técnico vallisoletano es que «hemos cometido los mismos errores que en La Coruña y Pamplona. El fútbol es de los futbolistas».

Diego Mariño, otro de los habituales tras los partidos del Sporting, también admitió que «nos estuvimos bien». El meta hizo una lectura clara de lo sucedido en el Wanda Metropolitano: «Volvimos a estar imprecisos con la pelota. No supimos llegar al área rival con el control del balón y eso dificulta todo».

El gallego, tocado por la dura derrota, también explicó que «nuestro mayor problema es ofensivamente. No sé porqué no estamos cómodos. Se nos van los controles, nos damos pases muy malos... pecamos de no pedir la pelota y ofrecerse al compañero».

Por último, antes de subirse al autocar que esta noche desplazó al equipo a Gijón, Diego Mariño volvió a repetir una frase que Rubén Baraja utilizó antes del encuentro ante Las Palmas. «Nos falta dar un paso adelante en los partidos que jugamos lejos de nuestro estadio», subrayó.

No será una semana sencilla para los jugadores rojiblancos. El próximo rival será el Reus y El Molinón no perdonará un nuevo tropiezo de su equipo.

