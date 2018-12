Sporting «Tras el derbi solo pensaba en no salir de casa», asegura Babin «Si tengo que firmar algo es el ascenso directo, pero no pienso en eso», promete JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 20 diciembre 2018, 13:35

Babin, uno de los futbolistas más en forma del Sporting, reconoció esta mañana que «lo único que pensaba tras el partido frente al Oviedo era en no salir de casa y no hablar con nadie, pero no podía dar esa imagen». Pero, tras lo sucedido en el derbi y la remontada que ha iniciado posteriormente el equipo, comentó que «tenemos que aprovechar este momento y coger los tres últimos puntos del año».

Sobre el cambio en el banquillo, Babin reconoció que «han cambiado muchas cosas, hay un nuevo cuerpo técnico, con nuevas ideas y los jugadores estamos a disposición de ese cambio». También valoró que «vamos a por los partidos desde el inicio» y, a nivel personal, consideró que «estoy en la mejor forma de mi vida».

Más tarde, el defensa, que reconoció que en el verano tenía «dudas» sobre su vuelta, aseguró que «ahora estoy muy contento y feliz», sin poner límites al crecimiento del equipo: «Si tengo que firmar algo es el ascenso directo, pero no tengo que pensar en nada de eso y sí en ir partido a partido».

Por otra parte, Blackman regresó hoy al trabajo con el grupo y en principio está disponible para Lugo, con lo que José Alberto podría repetir el 4-4-2.