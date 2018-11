«El míster tiene las ideas muy claras» Babin conduce un balón en la sesión vespertina. / ARNALDO GARCÍA Babin elogia a José Alberto y observa que «la plantilla está hecha para un 4-3-3» J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 03:08

Un día después de la puesta de largo de José Alberto, tras el segundo entrenamiento en un puñado de horas de esta nueva etapa, la plantilla comenzó a transmitir las sensaciones del cambio. «Desde que ha entrado en el vestuario se ha visto que José Alberto tiene las ideas muy claras», aprobó Jean-Sylvain Babin, uno de los futbolistas de mayor personalidad del proyecto. «Va a salir todo bien», prometió el defensa, dando su bendición a lo que había visto y oído desde el lunes y lamentando, también, la salida de Baraja: «Son días desagradables. El lunes (en la despedida) le deseamos toda la suerte del mundo».

De sus palabras se desprendió que la plantilla ha reseteado, dando paso a una nueva página, con un enfoque diferente de la realidad, aunque el objetivo final sea el mismo. Si el día anterior los futbolistas habían aguantado la bronca inicial en el primer entrenamiento tras la derrota en el derbi, incluso con algún insulto vertido por un grupo muy reducido, ayer Babin manifestó un perfil bajo en la búsqueda de objetivos. «¿Si estamos a tiempo de luchar por el 'play off'? Sí, pero todavía lo veo muy lejos. De momento tenemos que ser un poquito más humildes y saber que estamos a dos puntos del descenso», subrayó, concienciado de la realidad.

«Comparto la opinión de la afición por lo sucedido en el derbi. Esto no puede ser»

Ni siquiera le quitó el sueño una posible 'vendetta' al Oviedo, en la segunda vuelta. «Cuentas pendientes... al final llevamos siete partidos sin ganar. Esas son muchas cosas pendientes, no solo del derbi», recordó, asumiendo con profesionalidad el malhumor del sportinguismo por lo sucedido en el Tartiere: «La gente tiene razón. No salimos bien. En la primera parte entera nos comieron las disputas, las segundas jugadas, no estuvimos bien en los goles, ni en la marca. Comparto la opinión de la afición porque esto no puede ser».

Toda esa frustración, con propósito de enmienda, la quiere volcar el Sporting en Los Cármenes. «Vamos a ir a muerte en el partido para coger los tres puntos», avisó Babin. Al Granada, en ese sentido, lo conoce bien. Allí pasó dos años de su carrera antes de trasladarse a Gijón. Y a pesar de su marcha en la clasificación, tercero en la tabla, no se mostró intimidado. «Miedo no tenemos a nadie, respeto, sí, porque están en una situación mejor, pero estamos más necesitados de puntos y eso se tiene que ver el viernes», sostuvo, confiado contra el temporal, en la capacidad del proyecto: «Podemos hacerlo mejor. Somos una plantilla amplia y buena».

Ser verticales y atreverse

En ese cambio de timón, con todos los sentidos puestos en Los Cármenes, Babin verbalizó el 'abc' de José Alberto. «Después de la recuperación de balón, queremos mirar a la portería contraria», concedió. «Presionar arriba, ser verticales y atreverse con el balón», amplió. Incluso insinuó que para vestir esa nueva puesta en escena el equipo podría llevar otro traje. Si el día anterior el técnico había insinuado por momentos un 4-2-3-1, ayer, sobre todo por la mañana, insistió con los tres centrocampistas: «Creo que la plantilla está hecha para el 4-3-3. Hemos vuelto a ese sistema y estamos cómodos con él». El Granada lo examinará.