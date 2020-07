Sporting Sporting | Babin: «El penalti a Carmona es tan grande como los Campos Elíseos» Babin, defensa del Sporting. / ARNALDO GARCÍA «Creemos en el 'play off' y vamos a pelearlo hasta el final», asegura el defensa rojiblanco ANDRÉS MENÉNDEZ Viernes, 3 julio 2020, 15:07

«Es un penalti tan grande como los Campos Elíseos. Así de claro lo digo». De esta forma tan expresiva y contundente, Babin, defensa del Sporting, hizo público el enfado de la entidad y de la propia plantilla con la interpretación por parte del colegiado cántabro, López Toca, de la última jugada del encuentro en Almería, cuando el jugador local, Petrovic, arrolló a Carmona dentro del área. «He visto la acción cincuenta veces y todavía no entiendo porqué no lo pitó o no lo revisó en el VAR», lamentó el internacional por Martinica. Esa acción negó al equipo de Djukic la posibilidad de empatar el encuentro. Aunque la lectura del futbolista nacido en París es positiva, considerando que el Sporting jugó un buen encuentro y «tuvo ocasiones para marcar, como la de Pedro que se va al poste o la acción de Álvaro que se va fuera».

El central, además, insistió en que, a pesar de la derrota, «creemos en el 'play off' y vamos a pelearlo hasta el final». «Está a solo un partido», manifestó. En ese sentido, el encuentro del lunes ante el Girona será una «final», porque, según reconoce, «todos los encuentros que quedan ya son finales».