Babin: «El 'play off' pasa por El Molinón» Babin, en un momento del entrenamiento de ayer. / ARNALDO GARCÍA «Que si ganamos al Elche recortamos puntos lo sabe hasta mi prima de Martinica», bromea El francés anuncia que el del domingo «es el partido más importante del año» ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 23 abril 2019, 02:53

No se celebró, pero tampoco es un drama. El empate en Tarragona no ha cambiado en absolutamente nada la mentalidad del vestuario, que tras ocho semanas invicto y recortando distancias sobre el 'play off' está plenamente convencido de sus posibilidades. Aunque el marcador se haya distanciado a cinco puntos. El Sporting llega con todas las opciones al tramo final de temporada y cuenta con el factor cancha. Se la juega en casa. De las últimas siete finales, seis exceptuando la jornada de descanso ante el Reus, cuatro se jugarán en El Molinón (Elche, Lugo, Albacete y Cádiz).

Las cuentas que hace el vestuario del Sporting pasan por el pleno en casa: doce puntos que con el extra del Reus le impulsarían a los 68, sin desechar las salidas. «Vamos a intentar ganar todos los partidos, pero es cierto que para entrar en 'play off' hay que pasar por El Molinón», reconoció Babin, que tampoco renunció a sumar de tres a domicilio: «Igual podemos vencer en Zaragoza o en Mallorca». Pero antes fijó su mirada en el Elche: «Es el partido más importante del año porque es el siguiente».

Tras la dolorosa caída ante el Rayo Majadahonda, el equipo ha logrado sumar tres victorias consecutivas como local y se ha reconciliado con la grada. En nombre del vestuario, el francés realizó un llamamiento a la afición: «En los dos últimos partidos en casa hubo un ambiente magnífico. La afición nos dio mucha fuerza porque apretó mucho, esperemos que venga mucha gente el domingo. El Molinón va a ser clave hasta el final de la temporada».

Sin variar el discurso de la plantilla, el defensa, primero, se centró en el siguiente paso. Vencer al Elche, en un encuentro que adquiere una importancia capital por los enfrentamientos directos que se dan entre los equipos que aspiran a la promoción. Tan consciente es el vestuario de la necesidad de ganar que Babin mostró en Mareo su faceta más irónica. «Que si ganamos recortamos puntos lo sé yo y también mi prima que está en Francia o en Martinica», reconoció entre risas el francés, que prefirió «no pensar en los demás» y «concentrar los cinco sentidos en ganar al Elche».

Sin avances en la renovación

En plena corriente alcista, con 20 de los últimos 24 puntos en su mochila, el central se mostró muy confiado del momento que vive el equipo: «La experiencia me dice que estamos en una buena dinámica para el tramo final de la temporada». Para resaltar la importancia de llegar fuertes al momento clave, el central recordó sus fallidas experiencias de ascenso con el Alcorcón, una de ellas con el jienense Juan Antonio Anquela en el banquillo. «Con el Alcorcón jugué dos 'play off' e igual no llegábamos en la mejor forma posible», aunque consideró que en esta ocasión el equipo está «en muy buenas condiciones físicamente».

Más parco en palabras estuvo cuando fue cuestionado por su renovación, un asunto que apunta a dilatarse todavía unas semanas a la espera del desenlace de la temporada. «No hay nada nuevo. Espero que las negociaciones lleguen a buen puerto, pero yo me concentro en el partido del domingo y la renovación saldrá cuando saldrá», apuntó.