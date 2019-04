Sporting Sorting: «El 'play off' pasa por El Molinón», asume Babin Babin, en un entrenamiento del Sporting en El Molinón. / ARNALDO GARCÍA. «El partido contra el Elche es el más importante del año», subraya JAVIER BARRIO Gijón Lunes, 22 abril 2019, 13:48

Babin reconoció esta mañana que las mayores posibilidades de que el Sporting se enganche al 'play off' pasan por los cuatro partidos que quedan en El Molinón para el desenlace de la temporada. «El 'play off' pasa por El Molinón, que va a ser clave hasta el final», consideró el defensa, insistiendo en que el partido del domingo frente al Elche es «el más importante del año». A eso añadió que «estamos en una buena dinámica» y, prolongó, «muy bien en el apartado físico».

En relación a la jornada que se abre el fin de semana, Babin recordó con media sonrisa que «si ganamos vamos a recortar diferencias con el 'play off' y eso lo sabe hasta mi prima de Martinica, porque hay duelos directos, pero hay que ganar. Si no, no va a pasar nada».

De su renovación habló poco, confiando en que las conversaciones lleguen «a buen puerto», pero explicó que «no hay ninguna novedad ahora mismo». «Estoy muy metido en el momento del equipo», concluyó.

Síguenos en: