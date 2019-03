Babin confía en que la negociación para su renovación «llegue a buen puerto» «No nos afecta nada lo que sucede fuera del terreno de juego. Nosotros ganamos el derbi y ya está» A. MAESE GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 02:07

Sonaba de fondo la música del vestuario del Sporting tras el entrenamiento a puerta cerrada en El Molinón. La buena sintonía se deja notar en los futbolistas rojiblancos y ayer se reflejó en la sonrisa permanente de Babin. El central vive uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva y no quiere que su relación con la entidad concluya el próximo 30 de junio: «Mi renovación sigue igual. No hay acuerdo, pero confío en que la negociación llegue a buen puerto».

Una declaración de intenciones que depende de unas conversaciones que ya se prolongan varios meses en el tiempo. Por el momento, el central asegura que «me centro en el Sporting y tanto mi objetivo individual como el colectivo lo tengo muy claro», explica el rojiblanco, haciendo referencia a la lucha en la que se encuentra el equipo para alcanzar la sexta plaza.

Mientras José Alberto dirigía la sesión a puerta cerrada en El Molinón, un operario se dedicaba a retirar los asientos destrozados por la afición del Oviedo el pasado fin de semana. Cuestionado por todo lo que ha rodeado al derbi en las últimas horas, Babin no quiso entrar en polémicas: «No nos afecta nada lo que sucede fuera de los terrenos de juego. Nuestros directivos son los que tienen que responder. Nosotros ganamos el derbi y ya está».

«El tramo decisivo»

Con el derbi ya en el olvido, el Sporting centra sus esfuerzos en los próximos duelos. Babin se saltó el habitual discurso del 'partido a partido' para admitir que «sin meter presión a nadie, entramos en el tramo decisivo de la temporada. Esperamos sacar buenos resultados fuera de casa; quiero los nueve próximos puntos».

El vestuario se ve con confianza después de los últimas victoria y quiere lograr en Málaga la quinta consecutiva en la Liga. Un cambio de dinámica que Babin la explica con el nuevo estilo de juego del Sporting. «Hemos cambiado la forma de jugar, el estilo es muy claro. Jugamos menos vistoso y más práctico», destaca.

El central no es lo único que resalta del nuevo Sporting. Ayer, tras el entrenamiento en El Molinón hizo referencia a la llegada de Álex Alegría en el mercado invernal. «Es un jugador que nos está dando mucho», dijo. Por último, hizo referencia a jugar los viernes: «Si el partido no es de lunes, me da igual».