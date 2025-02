Babin: «Aún estamos con vida, estoy convencido al cien por cien de que vamos a entrar en 'play off'»

Iván Álvarez Jueves, 27 de mayo 2021, 14:03 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

En plena cuenta atrás para el desenlace liguero, Babin expresó su plena confianza en que el Sporting va a recuperar la sexta posición en la última jornada. «Aún estamos con vida y eso es lo más importante», proclamó este mediodía el internacional martiniqueño, convencido «al cien por cien» de que el conjunto gijonés va «a entrar en 'play off'».

«Tenemos que tener la cabeza fría e ir a por el Almería desde el primer minuto», aseveró el central rojiblanco, que no ocultó que le costó afrontar «las horas de después» del tropiezo sufrido el pasado lunes en Fuenlabrada. A pesar de haber perdido en los últimos meses de competición el amplio colchón de puntos respecto al séptimo clasificado, el zaguero defendió la trayectoria del equipo, sin ocultar que las tres derrotas encadenadas en abril les hicieron «mucho daño» y que les «está costando ganar». En esa línea, instó a valorar la campaña que están completando los rojiblancos.

«Hay que darle mérito a lo que estamos haciendo. Somos un equipo joven, con una plantilla corta», expuso, indicando que están luchando por dar el salto a Primera contra clubes con mayor presupuesto. A pesar de ello, no obvió que se cambiaría por encarar el domingo desde la perspectiva del Rayo. «Firmaría entrar en la última jornada sexto y depender de mí mismo. Lo tenemos que afrontar con tranquilidad. Presión tenemos en cada partido, pero no hay que pasarse con ella porque puede volverse en tu contra», argumentó el veterano defensor, que aunque todavía no estaba en Mareo cuando el Lugo se convirtió en el aliado necesario para el último ascenso sportinguista es consciente de ese vínculo que podría volver a dar sus frutos esta semana.

«Tenemos que hacer nuestro deber, que es ganar al Almería, y ojalá el destino diga que el Lugo nos ayuda otra vez. Sabemos que va a dar todo lo que tiene en sus piernas y en su corazón porque se juega la vida y seguir en el fútbol profesional», aseguró. Respecto a la posibilidad de contar con el aliento de los seguidores en las gradas de El Molinón, si esta tarde el Principado pasa a la fase 1, señaló que «sería un subidón enorme». «Nos gustaría que hubiera gente alrededor nuestro porque necesitamos el apoyo y nos daría más fuerza», expresó.