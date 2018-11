Sporting «No es ningún marrón tener donde escoger, es una buena noticia», asegura Baraja Rubén Baraja. / ARNALDO GARCÍA «Tenemos que llevar a Almería el ejemplo del partido de Copa», sostiene el técnico JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 2 noviembre 2018, 14:31

Una horas antes de viajar para Almería, Rubén Baraja se mostró encantado con el partido realizado por sus futbolistas ayer en la Copa, abriéndose de par en par las puertas del once para el domingo. «No es un marrón tener donde escoger, es una buena noticia», aseguró Rubén Baraja, con la duda de Babin, quien instó a sus futbolistas a mantener el mismo comportamiento y actitud: «Tenemos que llevar a Almería el ejemplo del partido de Copa». Pero, matizó, «con cambios y piernas frescas porque el esfuerzo de ayer nos obliga a variar un poco, pero lo que importa es que mantengamos la intensidad». En lo que insistió fue en ponderar el colectivo por encima de las individualidades, pese a la buena cara de la segunda unidad: «Aquí no tenemos ni a Messi, ni a Cristiano, que cogen la pelota y todos nos vamos a abrazar a ellos. Tenemos una plantilla muy igualada e, independientemente de quién juegue, lo que me importa es que mantengan un buen tono».

Más noticias Baraja se lleva a veinte futbolistas a Almería

El técnico se mostró satisfecho por el rendimiento de los menos habituales en la Copa, confirmando que «la información que nos da el partido es muy positiva y en mi catálogo de entrenador la primera palabra que utilizo es rendimiento y, siempre que lo veo, trato de dar continuidad y confianza». Más adelante concluyó que «no me conformo con lo que pasó, pero sí que quiero que tenga continuidad lo que vimos en el siguiente partido». En todo caso, pese a la insistencia en las preguntas, no quiso desvelar su planteamiento, ni tampoco decir quién de los teóricos suplentes se había ganado un puesto.

Ni siquiera cuando se le preguntó por la sociedad Hernán Santana-Cristian Salvador, muy afinada ayer en el doble pivote. «Estuvieron a un buen nivel los dos y también en el Wanda. Los que se ponen y quitan son los jugadortes con su rendimiento», insistió, sin ofrecer más detalle. «Para competir como lo hicimos ayer tenemos que jugar al 120% y potenciar nuestras virtudes», continuó. «Si vamos a Almería a competir como lo hicimos ayer estaremos más cerca de ganar y de conseguir los tres puntos. Necesitamos esa victoria que nos dé confianza», subrayó.

No pasó por alto tampoco el estreno goleador de Djurdjevic: «Que haya marcado le va a liberar en cuando a su capacidad y eso nos viene muy bien. Los dos delanteros han hecho gol y era muy importante».