Sporting | Baraja: «No vivo una realidad diferente»

No está al margen del sentir del sportinguismo. Rubén Baraja admitió esta mañana que «no vivo en una realidad diferente a la del día a día». Lo dijo cuando se le cuestionó por los mensajes que envía a los aficionados con sus análisis semanales de la situación en la que se encuentra el Sporting: «Nunca he dicho que el Sporting es favorito ni que fuera a sacar 20 puntos con el segundo. Siento que la exigencia saque lo mejor de mí. Estar en este club es una fortuna en cuanto a poder trabajar y llevar adelante este proyecto. Sé que la gente quiere ver a su equipo ganar y es en lo que nos centramos».

Mañana, a las 21 horas, se volverá a encontrar con su afición. Esa que pidió su destitución en el último choque en El Molinón y que espera ver al Córdoba de José Ramón Sandoval. «Tenemos que entrar en el partido con tranquilidad y seguridad, sin precipitaciones», explicó el preparador.

Para el encuentro de mañana no podrá contar con Blackman. «No acaba de estar bien. Es una situación que no esperábamos, no le permite tener continuidad y nos limita en el ataque. Él se encuentra mejor y esperamos que su evolución sea positiva», destacó el vallisoletano.

Sin el británico, Baraja se refirió a Djurdjevic, una de las dos opciones -junto a Neftali- con las que cuenta para ser la referencia en el ataque: «Queremos mejorar la finalización y hay que confiar en que se haga bien. Djurdjevic goza de confianza para hacer gol. Hay que pensar que en ese camino encontrará la portería rival. Con el trabajo y el esfuerzo encontraremos la clave para dominar el área rival».

Probó con Neftalí en la punta

No quiso dar pistas sobre la once inicial, pero Baraja situó a Neftali en la punta de ataque. Lo hizo en la última sesión de la semana que dirigió a puerta cerrada.

El técnico medita dar descanso a Djurdjevic para introducir a Neftali en el once inicial. En principio, parece que será la única novedad de la alineación respecto a la que utilizó en Cádiz el pasado domingo.

