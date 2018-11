Sporting Baraja mantiene la duda en la izquierda Rubén Baraja dirige un entrenamiento del Sporting en Mareo. / Arnaldo García El técnico prueba hoy con Isma Cerro, con Lod como alternativa JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 8 noviembre 2018, 12:41

Rubén Baraja dirigió hoy la segunda sesión de la semana, que fue seguida por Miguel Torrecilla desde uno de los banquillos. El técnico volvió a realizar algunos ensayos de cara al partido frente al Málaga, manteniendo a Traver en la derecha. La duda, en ese sentido, parece estar en la banda izquierda, probando hoy con Isma Cerro, con la alternativa de Robin Lod, que actuó el día anterior por ahí.

El resto de las incógnitas que aparecen en el once están motivadas por problemas físicos. Cristian Salvador no pudo concluir el entrenamiento, dejando su sitio, primero, a Nacho Méndez y, después, a André Sousa, aunque el parte médico reflejó que el zamorano se había retirado por una migraña y que, por lo tanto, está a disposición para el domingo.

El que está pendiente de evolución es Babin, cuyo sitio ocupó en el teórico once Peybernes. Carmona, que en principio no apuntaría al once, también se retiró antes que el resto por un problema lumbar, tras una caída, en una sesión de gran exigencia. Baraja terminó el entrenamiento con una reunión con sus futbolistas.

