Baraja: «No siento que mi futuro pase por ganar al Málaga»

Las declaraciones de Miguel Torrecilla sobrevolaron una y otra vez la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo. Después de una semana en el que el director deportivo tuvo que salir públicamente a ratificar a Rubén Baraja, al técnico rojiblanco le tocó dar la cara. «No siento que mi futuro en el Sporting pase por ganar el domingo al Málaga», afirmó el pucelano.

Confiado en su trabajo, el preparador destacó que «me siento fuerte y con una gran motivación para darle la vuelta a la situación. Agradezco la confianza del club y soy consciente que lo que me sostiene en el cargo es mi energía, mi trabajo y en creer lo que hago».

Baraja aceptó que «la dinámica no es buena, por lo que todos sabemos que los resultados no están llegando». Para matizar de nuevo que «los resultados no me mantienen en el cargo». Sobre el apoyo mostrado esta mañana por el club, con una conversación con el director deportivo y el presidente, el entrenador destacó que «con Torrecilla hablamos del proyecto. Mi objetivo es ser un ganador con el Sporting. Creo que se puede revertir la situación, sino no estaría aquí».

También se refirió a la opinión del sportinguismo sobre su figura: «¿El 99,9 % de la afición quiere que perdamos el domingo para que cambien al entrenador? Creo que el 99,9% de la afición querrá que gane su equipo, el resto de los análisis me preocupan poco».

El preparador dirigirá mañana la última sesión de la semana antes de recibir al Málaga el domingo a las 18 horas en El Molinón.

Síguenos en: