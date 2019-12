Sporting Sporting | «Siempre he tenido facilidad para hacer gol, es algo con lo que se nace» Berto, frente a la portería del campo en el que disputa sus partidos con el Sporting B. / ARNALDO GARCÍA Berto González | Delantero del Sporting «Hasta en el pasillo de casa, que era enano, jugaba al fútbol de pequeño. Quieras o no, esa habilidad se queda» IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Jueves, 12 diciembre 2019, 05:02

Su tarjeta de presentación en El Molinón fue un destello de irreverencia, que provocó la expulsión del centrocampista de la Ponferradina Fran Manzanara para ayudar a abrochar la victoria del Sporting el pasado sábado. «Vi el autopase para meterme hasta dentro y no me enteré ni de que había sido roja», explica Berto González (Avilés, 1998), el as en la manga de José Alberto en la vanguardia, desatascador del duelo del Sporting B contra el Gernika en la apertura del campeonato liguero 2017-2018.

Desmarque de ruptura y sangre gélida para serpentear con su zurda dentro del área antes de estrenar su casillero anotador en Segunda B. Goleador a la primera, como en su estreno en la Copa Federación cuando iniciaba su último año como juvenil. «La categoría no me pesa», asegura. Tras dar carpetazo al último curso, diezmado por las lesiones musculares, el reguero de pólvora que ha dejado en el filial ha permitido irrumpir en el primer equipo al último fruto de la fértil cosecha rojiblanca de 1998.

-En un trimestre ya ha superado su mejor registro goleador en Segunda B. ¿Ha notado mucho la pretemporada con el primer equipo?

-Hacer la pretemporada con el primer equipo te hace mejorar. La exigencia es otra, la categoría también y te obliga a prepararte más. Este verano también me he preocupado mucho por las lesiones. Me estoy cuidando al máximo, con la ayuda de la nutricionista, del preparador físico y mi familia para prevenir problemas físicos, que el año pasado fue lo que me fastidió.

-¿Cómo se fraguó la idea de que fuese más '9' que extremo esta temporada?

-No tenía ni idea hasta el primer partido de Liga. En pretemporada alternaba entre la banda izquierda y la posición de delantero. Fue el propio Samu el que decidió ponerme ahí en el segundo partido de Liga y nos salió bien. Alguna vez jugué con José Alberto en División de Honor Juvenil como delantero y también me sentía cómodo.

-¿Disfruta más marcando o dando una asistencia?

-Siempre se disfruta más de un gol, pero dar una asistencia también me pone muy contento porque significa que el equipo marca y al final es lo importante.

-Hay en su juego la picardía del futbolista callejero.

-De pequeño me pasaba las 24 horas del día jugando al fútbol. En el colegio, en la calle, en el parque... en todos los lados. Hasta en el pasillo de casa, que era enano, jugaba al fútbol. Quieras o no, esa habilidad se queda.

-¿Cómo afronta un niño el interés del Madrid? ¿Pesa más el hecho de seguir ligado a su entorno?

-Todo influye. Era pequeño, aquí en casa lo tenía todo y era una aventura un poco complicada para la edad que tenía. Además, sabía que era para venir aquí (Mareo) y tenía claro que no iba a estar mal.

-¿Por eso mismo jugó cinco años en el equipo del colegio con unas cifras goleadoras extraordinarias?

-Mi idea era jugar con los colegas, tampoco tenía prisa por llegar a un club grande como el Sporting.

-Divide idolatría entre Messi y Jony.

-Para todos los sportinguistas que jugaban de extremo Jony es una referencia. Por todo lo que hizo, por su trayectoria. Además, jugó también en el Avilés y lo sigo desde que era juvenil.

-¿Ha recibido muchos consejos de los veteranos en este par de semanas?

-En el vestuario hay gente que lleva muchos años en Segunda y en Primera, con una trayectoria increíble. Siempre te dan consejos y están para ayudarte. Estoy muy agradecido porque siempre hacen que sumes.

-¿Pensó en algún momento que se le escapa el sueño de llegar al primer equipo?

-Estaba tranquilo. Sabía que si trabajaba al máximo y me esforzaba en algún momento el míster iba a ver que estaba preparado y me daría alguna oportunidad. No pensaba en la posibilidad del primer equipo, me centraba en hacerlo lo mejor posible con el filial para que llegara mi momento.

-Para cualquier asturiano un derbi ya son más que tres puntos, ¿pero tiene más ganas de jugar el próximo tras las derrotas en los últimos?

-Me acuerdo del primero. Jugamos un torneo en el campo del Alcázar. Eran de 40 minutos, jugué 20 e íbamos ganando 3-0 y había marcado los tres. Ese no se me olvida (ríe). Después en las categorías inferiores jugué mas. Son partidos que se te quedan grabados, como el de la Selección Española Sub 17 en Langreo o el del pasado fin de semana.

-¿Y quién es Berto cuando se va de Mareo? ¿Sigue un poco pegado al mando con el videojuego Fortnite?

-Jugaba bastante. Ahora lo tengo un poco olvidado, pero mis amigos siguen enganchados y voy un poco a rachas. Salgo a tomar algo con mis amigos o con mi novia, hay tiempo para todo. Sobre todo, manteniendo los pies en el suelo.

-¿De dónde le vienen sus movimientos en los metros finales?

-Está claro que todo se entrena, pero es algo con lo que se nace y entrenando logras ese plus. Siempre tuve facilidad para hacer gol y gusto por desmarcarme.

-¿Frustra mucho ver al filial en descenso y ahora no poder ayudar?

-Cada fin de semana miro al filial y al primer equipo. Estoy preparado para lo que decida el míster. Para mí, subir al primer equipo y entrenar con ellos cada semana ya es un premio.

-«De la nada te puede hacer un gol», le definió Samuel. ¿Le ha dado la confianza que necesitaba?

-Es una persona muy cercana, muy buen entrenador y nos ayuda muchísimo. Está claro que soy importante para él en el equipo, pero como lo somos todos. Unidos tenemos que sacar este reto adelante.