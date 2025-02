Sporting | «Si ganamos el sábado da igual quién venga después»

J. BARRIO GIJÓN. Jueves, 7 de noviembre 2019, 02:57 Comenta Compartir

«Tenemos una oportunidad de volver a ganar el sábado y tirar para arriba. El equipo está comprometido al cien por cien». Con regates verbales, fintas y algún que otro despeje, y un martilleo constante en el Numancia, el rival a batir este fin de semana, que viene vestido de oportunidad para quitarse el mal sabor de boca de Cádiz, se expresó Borja López. «Si ganamos da igual quién venga después porque la mentalidad del equipo será ganadora», concluyó ayer el defensa, persistente en su objetivo: «Solo pensamos en el partido de este sábado en El Molinón. Es muy importante para nosotros hacer un buen encuentro ante nuestra afición».

Esa mentalidad que trasladó el central gijonés no entendía medias tintas, ni cálculos por la situación en la que se encuentra, con cuatro tarjetas amarillas. «Eso no resta intensidad a nadie. Ninguno va a estar pensando si tiene cuatro tarjetas o no. El que salga a jugar el sábado sabe que debe salir a por el partido», zanjó, antes de recordar que solo había tenido la oportunidad de jugar derbis en categorías inferiores y de reconocer que, por su condición de canterano del Sporting, «me gustaría estar (en Oviedo), pero el partido que me interesa ahora es el de este fin de semana».

Vivir en el presente, no en el futuro. Ni tampoco en el pasado. «Lo que sucedió en Cádiz ya pasó y no le doy más vueltas ni pierdo un segundo pensando en ello», subrayó Borja en relación a ese polémico penalti 'chivado' por el VAR. En ese mismo perfil de agua pasada encuadró su segundo gol de la temporada, que explicó como un hecho excepcional. «Siempre está bien ayudar al equipo con goles, pero no es mi objetivo. Lo importante es que recibamos pocos y si dejamos la portería a cero, va a ser mucho mejor porque conseguiremos puntos». Y deseó alcanzar de nuevo esa solidez desde este mismo sábado: «Tenemos que intentar hacer un buen trabajo defensivo y las ocasiones que tengamos, materializarlas».

Una categoría muy larga

Más allá del sábado, el central echó un vistazo más global al arranque del Sporting, parafraseando a su compañero Marc Valiente. «Sabemos que la Segunda División es una categoría muy larga, de muchos partidos, y la regularidad es muy importante», consideró. El inicio del equipo de José Alberto, en ese sentido, ha estado caracterizado por una actividad intermitente, con algunos claros y muchos oscuros, situando al equipo en mitad de la zona media de la clasificación y con apenas 17 puntos.

El Sporting parecía haber encontrado un rumbo, con dos victorias consecutivas, pero el Cádiz volvió a inocular algunas dudas en torno al rendimiento del equipo tras el extraño partido disputado el pasado fin de semana en el Ramón de Carranza. «Habíamos hecho dos buenos partidos y en Cádiz hicimos un buen partido, pero no pudimos ganar», opinó el central rojiblanco, deseoso de resarcirse el sábado en la visita del Numancia.