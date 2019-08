Sporting Sporting | Borja López: «Tengo muchas ganas de debutar otra vez» Borja López, durante un entrenamiento. / E. C. «Regreso más maduro, leyendo mejor el fútbol», observa el central JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 22 agosto 2019, 18:18

Borja López se refirió esta tarde, antes del inicio del entrenamiento en El Molinón, a su más que posible regreso al estadio como titular con el Sporting: «Tengo muchas ganas de debutar otra vez y de sentir esas sensaciones tan bonitas en el templo del fútbol». A renglón seguido recordó la casualidad de que el destino le cruce con el Rayo, uno de sus 'ex': «Se da la casualidad de que jugamos contra el Rayo. Allí estuve seis meses y pude debutar en el Bernabéu en Primera, pese a la lesión de rodilla».

Sobre su entrada en el vestuario, el defensa apuntó que «me lo he encontrado muy bien, un grupo muy bueno, con gente comprometida. Me adapté rápido y me han hecho sentir como en casa. Tengo muchas ganas de que este club consiga los objetivos».

Comentó poco después que su estado de forma se debía a una temprana pretemporada con el Hajduk croata y añadió, a renglón seguido sobre su evolución, que «ahora viene un Borja más maduro, que lee mejor el fútbol, que se sabe posicionar mejor y eso lo da la experiencia».

Para concluir se refirió al partido de Montilivi, incluida la jugada del gol del empate: «Ha sido una pena el error del final que nos hizo perder esos puntos, pero hay que mirar hacia delante y aprender de esos errores».