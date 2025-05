El Sporting busca una victoria para ganar en tranquilidad

Andrés Maese Gijón Sábado, 10 de mayo 2025, 00:00 Comenta Compartir

El sportinguismo y El Molinón deberían de ser los mejores aliados de Asier Garitano y sus futbolistas para cerrar una temporada que ha resultado desastrosa por la trayectoria del equipo, lejos de las aspiraciones existían al comienzo del curso.

Tras dos derrotas seguidas a domicilio, el Sporting de Gijón necesita ganar, pero también lavar su imagen para concluir el curso de la mejor manera posible. Primero para evitar sobresaltos en la clasificación y después para no seguir hurgando en la herida de una afición desencantada con su equipo y con la propiedad por la gestión de este último año.

El objetivo de la permanencia pasa por ganar esta tarde en El Molinón. A Garitano se le complica el final de temporada. Si el pasado lunes no pudo contar con Gelabert, esta vez es Jonathan Dubasin el que seguirá el partido desde la grada. El entrenador ha confirmado que sufre unas molestias, aunque sin precisar el alcance de las mismas. Dubasin es por méritos propios la mejor noticia que deja el Sporting esta temporada y su ausencia merma el potencial de este equipo.

Alternativas para el ataque hay, pero de garantías no tantas. Las tres opciones que maneja el técnico pasan por darle la alternativa en la titularidad a Gaspar, que sigue cogiendo el ritmo después de su lesión, Queipo o Campuzano, que ofrece un perfil más ofensivo.

Descartado tanto un doble lateral con Kevin Vázquez y Guille Rosas como la presencia de Juan Otero pegado a la línea de cal, parece que Garitano podría decantarse por Queipo, ya que sería el recambio natural.

El regreso de Gelabert desplazará a Nico Serrano al costado, por lo que el Sporting recuperará el dibujo clásico impuesto por Garitano desde su llegada.

Si bien Olaetxea parece tener asegurada su presencia, las dudas en la medular pasan por determinar si jugará Nacho Méndez o Nacho Martín. En principio, la opción preferida del técnico es colocar al de Luanco como pareja en la zona creativa.

Una de las novedades del once es el posible regreso de Guille Rosas después de un mes de suplencia. Garitano, desde su llegada a Gijón, ha apostado por Kevin Vázquez en busca de una mayor seguridad defensiva, pero la presencia del gallego no ha tapado las carencias que el equipo muestra atrás y que quedaron al descubierto en Castalia. Diego Sánchez, por su parte, continuará como inquilino en el costado izquierdo, tal y como confirmó el propio técnico, que no contempla situarlo como central. Un giro de guion respecto a la opinión del anterior entrenador y del propio club que contempla al avilesino como un central de futuro.

Enfrente estará un Deportivo «alegre y veloz», en opinión del técnico rojiblanco. El cotizado Yeremay es el hombre más peligroso de un rival que no estará solo en Gijón. Sus cifras hablan por sí solas. La mejor prueba es que es el segundo mejor visitante de la categoría y el Sporting lleva sin ganarle en Gijón de 2013.

El encuentro tendrá un ambiente de gala, la necesidad del Sporting se tendría que notar en el campo desde el primer minuto, pero visto lo visto en Castalia puede pasar cualquier cosa.

Los tres puntos son fundamentales para poner un poso de calma. Es más que necesario.