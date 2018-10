Cambio de mira en busca del gol

«Dominamos nuestra área, pero no la del rival». Con esas palabras se refirió Rubén Baraja a la falta de pegada que sufre su equipo. El técnico se mostró preocupado con la ausencia de un goleador en sus filas que marque las diferencias como lo hizo Michael Santos la temporada pasada, que concluyó el curso con 17 dianas. El Sporting necesita romper la sequía de sus delanteros -ninguno de ellos sabe lo que es marcar en la Liga- y para ello el técnico tiene previsto dar descanso a un frustrado Uros Djurdjevic que, en el último partido, en el Ramón de Carranza, vio cómo se le anuló un gol legal por fuera de juego.

El serbio lleva varias semanas obsesionado con el gol. Por momentos se le ha visto perdido sobre los terrenos de juego, con la mente puesta en su infortunio hacia la portería rival. Los focos se centran en él ante su falta de efectividad, lo que le ha llevado a mostrar cierta ansiedad. Un problema que no le ayuda a encontrar su mejor versión.

Ante la ausencia de Nick Blackman por lesión, Neftali se perfila como el principal sustituto de un jugador que necesita un descanso. Blackman llegó a Gijón con molestias musculares y aún sigue en la enfermería rojiblanca intentando recuperarse de una lesión que ha dejado a Baraja -salvo en los 63 minutos que pudo contar con él- con un solo punta con ficha profesional. Por ello, el técnico ensayó ayer con el suizo como referencia ofensiva. Neftali se puso el peto verde junto al resto del teórico equipo titular, que no parece que tendrá muchos más cambios respecto al que empató el pasado fin de semana en Cádiz.

Con apenas tres días para preparar el duelo de esta noche (21 horas) en El Molinón, el equipo quiere reconciliarse con su afición después del tenso encuentro que se vivió ante el Reus, con un estadio que solicitó la destitución de Rubén Baraja y que se giró hacia el palco para protestar por el irregular inicio liguero del Sporting.

El pase a dieciseisavos de final de la Copa del Rey y el empate en Cádiz no parece haber colmado los deseos de la afición, que tan solo espera que su equipo sume de nuevo tres puntos. Los fichajes, salvo alguna excepción, no están a la altura y el juego del equipo no termina de convencer. La paciencia del sportinguismo cada vez es menor, por lo que la plantilla cincelada por Miguel Torrecilla no debe tropezar ante un rival que, teóricamente sobre el papel, es inferior a los rojiblancos.

El choque tiene cierto morbo con el regreso de dos hombres que conocen bien la casa. Por un lado, Alfredo García Amado volverá esta noche al palco presidencial de El Molinón. El gijonés es el actual director general del Córdoba y, salvo sorpresa, estará presente en el estadio en representación del cuadro andaluz. En el banquillo visitante se sentará José Ramón Sandoval, un técnico que puntuó en su última visita a Gijón, cuando dirigía al Granada.

El preparador de Humanes espera jugar con el nerviosismo y la ansiedad de un Sporting que necesita vencer y convencer. Los cordobeses llegaron ayer a Gijón con la intención de sumar sus primeros puntos a domicilio, ya que hasta la fecha han perdido todos sus encuentros como visitantes.

Salvo la permuta en el ataque, Rubén Baraja no tiene en mente variar el resto del equipo que jugó el pasado domingo en el Ramón de Carranza. Pese a que el vallisoletano probó en el último partidillo de ayer con Geraldes y Molinero en los laterales, resulta improbable que Roberto Canella no actúe en el lateral izquierdo.

El resto de la defensa la completarán Babin, Álex Pérez y Molinero. Los tres son piezas fijas para el preparador, después de haber probado a Peybernes en el centro de la zaga con un resultado que generó dudas.

Cofie y André Sousa, junto a Carmona, Lod y Álvaro Jiménez serán, salvo sorpresa los encargados de dirigir la nave rojiblanca ante un Córdoba que ha encajado trece goles en los cuatro encuentros que jugó lejos de su feudo. En la última salida, el cuadro de Sandoval salió goleado de Pamplona (3-1) en un duelo que se decidió en el último cuarto de hora con dos tantos seguidos de los navarros.

No será una presa sencilla, pero el Sporting no puede dejar escapar ningún punto más de El Molinón, sobre todo ante rivales cuyo principal objetivo es no perder la categoría. Por si las cosas no salen como se esperan, en el banquillo se encontrarán hombres como Pablo Pérez y Traver, que se han ganado sus minutos en los últimos encuentros gracias a sus destacadas actuaciones. El Sporting abrirá la undécima jornada en El Molinón y Baraja desea que sea un partido plácido. Los tres puntos tranquilizarán a una afición que no quiere otra cosa que disfrutar de su equipo. La tranquilidad y la paciencia serán dos ingredientes claves en la receta de un equipo que no se puede dejar llevar por las precipitaciones.

