Canella no se entrena y es duda al igual que Peybernes José Alberto esperará por el lavianés y por el central francés hasta última hora para viajar a Las Palmas El lateral izquierdo recibió tratamiento específico debido a unas molestias musculares que sufre en su pierna derecha A. MAESE Jueves, 14 febrero 2019, 03:22

Dos ausencia notables son las que tuvo ayer la segunda sesión de la semana del Sporting. José Alberto López no pudo contar ni con Peybernes ni con Canella en el entrenamiento que dirigió en el campo número dos de Mareo. El de ayer fue el último que se desarrollará abierto al público en las instalaciones rojiblancas antes de enfrentarse a Las Palmas.

Roberto Canella fue el último rojiblanco en caer lesionado. El lateral no se ejercitó junto a sus compañeros por lo que pasa a ser duda, al igual que Peybernes, para el duelo del domingo a las 20.30 horas en Gran Canaria. El lavianés sufre unas molestias musculares en su pierna derecha y recibió un tratamiento específico en la enfermería.

Junto al asturiano estuvo Mathieu Peybernes. El central también se encuentra al margen del grupo debido a la contusión costal que recibió en el duelo ante Osasuna. El golpe le impidió completar el encuentro del pasado viernes ante el cuadro navarro y desde entonces está entre algodones.

Las dudas de ambos futbolistas llevan al entrenador del Sporting a tomar medidas en la defensa. Por un lado, Carlos Cordero se perfila como principal alternativa para el lateral izquierdo siempre que Canella no consiga mejorar de las dolencias musculares entre hoy y mañana.

También parece claro quién ocupará el puesto de Peybernes en el caso de que el francés no llegue a tiempo. Álex Pérez, que el pasado viernes ya fue titular ante la baja por sanción de Babin, continuaría en el once ante Las Palmas.

No serán las únicos cambios que deberá de realizar José Alberto en el caso de que no recupere a los lesionados, ya que el preparador no podrá contar ni con Nacho Méndez, que estará tres semanas de baja, ni con Djurjdevic, que cumplirá un partido de sanción. La principal duda del once es saber qué centro del campo utilizará para intentar regresar de las islas canarias con tres puntos.

Más clara parece la titularidad de Álex Alegría, que estrenará titularidad con el Sporting en su tercer partido como rojiblanco. Por otro lado, José Alberto recupera, además de a Babin, a Carlos Carmona. Tanto el francés como el mallorquín vieron la derrota ante Osasuna desde la grada. Después de cumplir un partido de sanción, están disponibles.