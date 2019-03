Sporting Canella: «El Oviedo no nos puede ganar en intensidad» El capitán del Sporting espera ganar su primer derbi porque «siempre habrá una primera vez» ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 23 marzo 2019, 12:39

Roberto Canella fue el encargado de cerrar una semana especial. Mañana vuelve el derbi asturiano a El Molinón. Una cita que no deja indiferente a nadie. «Es el mejor partido que se puede ver en Segunda División en España. Nos motiva mucho tener este encuentro por delante», comentó el lateral, que aún no ha ganado al eterno rival: «No sé lo que es ganar un derbi. Siempre habrá una primera vez».

El rojiblanco espera estar en el once inicial. Es su principal objetivo. «Yo siempre me veo en el once, luego el que decide es el entrenador. Siempre entreno para jugar, si no me toca estar en el campo animaré desde el banquillo o desde la grada», afirmó.

Canella tiene buenas vibraciones para el choque. Preparados para el duelo, el lavianés tiene claro que «a intensidad no nos puede ganar el Oviedo porque esto es un derbi y jugamos en casa. Si te ganan en intensidad en El Molinón algo estamos haciendo mal. No nos pueden ganar en eso».

La duda de Carmona

Una de las imágenes del día la protagonizó Carlos Carmona. El mallorquín sufre molestias musculares y se retiró de la sesión sin llegar a realizar ningún ejercicio de la sesión. Pese a que la cara del extremo no invitaba al optimismo, Canella comentó que «me imagino que Carmona llegará. Está fuera por precaución. Por eso se salió del entrenamiento».