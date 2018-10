Sporting | «Sería un sueño terminar mi carrera en el Sporting», asegura Canella

Roberto Canella se mostró encantado hoy por sus 300 partidos con el Sporting, una cifra que alcanzará frente al Reus. «Es un orgullo poder jugar el partido número 300 con el Sporting, es un sueño. Disfruto de cada partido como si fuera el primero y espero que no sea el último», señaló el capitán rojiblanco.

Canella hizo un breve repaso a su trayectoria, sin rescatar un partido concreto, recordando con humor la temprana lesión que sufrió en el Bernabéu, en aquella histórica victoria con el gol de Miguel de Las Cuevas. «Sería un sueño terminar mi carrera en el Sporting. Soy un jugador de club», concluyó. «El día que deje de venir al club lo pasaré mal», matizó.

En ese repaso, el lavianés no hizo distinciones, sin rencores hacia algún aficionado crítico, y sintiéndose muy querido. «Para gustos, colores. Yo nunca me cansaré de ver a la afición del Sporting», subrayó. También habló sobre su contrato, que se extiende hasta junio, sin que todavía haya recibido una propuesta para renovar. «Mi deseo es seguir aquí todo lo que pueda», destacó, sin profundizar en las gestiones de despacho: «De momento nada. Me centro en entrenar y jugar, y ayudar al equipo».

