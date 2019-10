«El cansancio nos pasó factura en la segunda parte» Nacho Méndez se lamenta con Álvaro Vázquez a punto de sacar de centro tras el primer gol de los locales. / DANI SÁNCHEZ «Sabemos que no podemos estar siempre al nivel del jueves, pero en Fuenlabrada tuvimos fases muy malas», reconoce Manu García | Aitor García asegura que la fatiga física de jugar dos partidos en cuatro días fue «decisiva» en la derrota ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 7 octubre 2019, 03:33

Nada tuvieron que ver los ánimos con los que salieron ayer los futbolistas del Sporting del vestuario con los del pasado jueves. El equipo volvió a perder cuatro días después de haber enamorado a El Molinón ante el Almería. Precisamente la cercanía de los dos encuentros fue lo más comentado en el estadio Fernando Torres tras el partido.

«El cansancio nos pasó factura en la segunda parte», aseguró Aitor García sobre el escaso rendimiento que ofrecieron tras el descanso. «Me hubiese gustado no haber recurrido a ello porque sonará a excusa, pero es una realidad», continuó el extremo. Sus palabras fueron repetidas por varios de sus compañeros al término del partido en Fuenlabrada.

Marc Valiente fue uno de los primeros en abandonar el estadio para dirigirse al autocar en el que viajó el equipo de regreso a Gijón. «Hay que ser más regulares en el juego», indicó el central, que jugó su tercer partido consecutivo como titular.

Para él, la clave estuvo en el primer gol del Fuenlabrada porque «nos descuadró más de lo que debería». El Sporting pasó demasiados apuros en la segunda parte y el rival lo castigó en dos ocasiones. «Sonará a excusa, pero no hay que olvidar que el Fuenlabrada jugó el martes y nosotros el jueves», recalcó el central sobre el castigo físico al que se había referido Aitor García.

Por su parte, Manu García, que se quedó en Madrid para comenzar hoy la concentración con la selección española sub 21, expuso que «nos tocó sufrir en un campo muy complicado». El mediapunta reconoció el mal encuentro de su equipo, sobre todo en la segunda parte y avisó de que «sabemos que no podemos estar siempre al nivel del jueves ante el Almería».

El rojiblanco no ocultó la decepción del equipo tras un duelo en el que «por fases estuvimos muy mal», pero subrayó que «por este partido no se puede perder la ilusión que generamos el jueves en El Molinón».

Penalti polémico

Si el cansancio acumulado del equipo fue de lo más comentado, también la actuación del VAR fue analizada por varios rojiblancos. El más crítico con el penalti señalado por el videoarbitraje fue Babin. El autor del pisotón que terminó con el lanzamiento desde los once metros afirmó que «no me hace falta ver la jugada repetida del penalti. El VAR me parece un chiste».

El zaguero estaba más que enfadado por la acción y continuó refiriéndose a la polémica jugada. «No sé si estar enfadado o triste. Me he quedado con cara de tonto. Contacto hay, pero el balón no va para nosotros. Él frena y yo no puedo adivinar que se va a parar».

Por último, Mariño explicó que tras el descanso «nos separamos mucho y el Fuenlabrada lo supo aprovechar».