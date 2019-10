Sporting Sporting | Cara o cruz entre arenas movedizas José Alberto observa con gesto serio a los jugadores durante el entrenamiento, celebrado ayer en un campo anexo al Martínez Valero. / FÉLIX MANGAS José Alberto se juega el puesto en el Martínez Valero, donde el Sporting no ha ganado ninguno de sus once partidos | El técnico medita realizar cambios en todas las líneas excepto la portería respecto al equipo que utilizó hace una semana ante el Alcorcón VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 19 octubre 2019, 04:37

Hace menos de un año, el 9 de diciembre de 2018, el Sporting regresó de Elche con una sensación agridulce. Los rojiblancos sumaron un punto en su visita al Martínez Valero tras un partido en el que dispusieron de ocasiones para llevarse la victoria, como un penalti errado por Blackman en la segunda mitad. Era el tercer encuentro de José Alberto como técnico del primer equipo, con un prometedor balance de dos victorias y un empate hasta aquella fecha. Pese a cierto aire de decepción, la imagen daba motivos para la esperanza entre la expedición sportinguista. «El Sporting ha cambiado mucho con José Alberto. Es un equipo muy bueno para Segunda. Saltaban los volantes como aviones», destacó Pacheta, técnico ilicitano. Diez meses después, aquel proyecto entonces bisoño se juega a cara o cruz en el mismo escenario su razón de ser.

El nombre de José Alberto ha centrado todos los debates en torno al Sporting desde la derrota del pasado sábado ante el Alcorcón en El Molinón, con su continuidad muy cuestionada si el Sporting no logra una victoria. El técnico ha tratado de mantenerse al margen y ha trasladado mensajes de confianza en la plantilla en sus apariciones públicas. El equipo ha trabajado con máximo hermetismo en Mareo para preparar la cita de esta tarde en el Martínez Valero, aunque todo hace indicar que habrá varios cambios en el once rojiblanco respecto al de la pasada semana.

Uno está asegurado. Manu García regresa al equipo tras perderse la cita frente al Alcorcón por su convocatoria con la Selección Española sub 21. El Sporting acusó enormemente entonces la ausencia del ovetense, con una preocupante sensación de falta de ideas en ataque durante la mayor parte de los noventa minutos. Con la vuelta del '16', que realizó un larguísimo viaje desde Montenegro la noche del martes para reincorporarse al grupo, José Alberto recupera al futbolista sobre el que ha hecho girar el juego del equipo en estos meses.

La derrota contra el Alcorcón dejó también heridas en la línea defensiva, muy señalada por la facilidad con la que el conjunto madrileño mordió a los de José Alberto. Con Babin como fijo y Damián Pérez como único lateral izquierdo de la plantilla, las otras dos plazas podrían presentar novedades. Marc Valiente oposita al centro de la zaga en detrimento de Borja López, mientras que Molinero apunta al lateral derecho en lugar de Unai Medina.

Del centro del campo en adelante, la única certeza es la presencia de Manu García. José Alberto cuenta con tres nombres para el doble pivote, con Javi Fuego, Cristian Salvador y Nacho Méndez disputándose las dos plazas. Pedro Díaz y Hernán Santana, los otros mediocentros del equipo, se han quedado fuera de la convocatoria. La ausencia del canterano es llamativa después de cuajar buenos minutos en el tramo final del choque ante el Alcorcón.

El abanico de opciones en las dos bandas es similar. Parece segura la presencia de Aitor García, aunque queda por conocer en qué lado del ataque se desempeñará en el Martínez Valero. Al margen de Carmona, José Alberto cuenta también en la convocatoria con Isma Cerro, que podría ser una de las grandes novedades en su alineación. En el ataque, Djuka y Álvaro Vázquez se disputan la última plaza. La discreta actuación del serbio hace una semana multiplica las opciones del catalán.

El calendario no habría podido elegir un destino peor para una cita de una enorme trascendencia para el Sporting. El Martínez Valero es un campo 'maldito' para los rojiblancos, que no han ganado ni una sola vez en sus once desplazamientos anteriores a Elche, con un balance de siete derrotas y cuatro empates. En el cuadro ilicitano se mantiene una temporada más el incombustible Nino, quien a sus 39 años continúa siendo clave en los esquemas de Pacheta.

El veterano delantero ostenta el récord de partidos en Segunda División (542) y ha encontrado a su rival fetiche en el Sporting, al que ha anotado ocho goles en veintiún partidos. La pasada campaña, sin ir más lejos, suyo fue el tanto del Elche en la visita a El Molinón con el que los franjiverdes empataron el encuentro. Aquel resultado arruinó las pocas aspiraciones del Sporting de alcanzar el 'play off'.

El Elche llega a la cita de hoy instalado cómodamente en la zona media-alta de la clasificación, a dos puntos de los puestos de promoción. En el equipo alicantino está destacando el joven mediocentro Gonzalo Villar, recientemente citado para los últimos compromisos de la Selección Española sub 21. Curiosamente, en la concentración compartió habitación con el sportinguista Manu García.

Otro jugador importante en el Elche en este tramo inicial ha sido el exrojiblanco Yacine Qasmi, jugador del filial en la temporada 2013-2014, a las órdenes de Abelardo. Los ilicitanos vienen de derrotar el pasado fin de semana al Girona en Montilivi. Pacheta ya ha anunciado que no hará cambios más allá del regreso de Gonzalo Villar. La asignatura pendiente del equipo están siendo los partidos como local, con una única victoria en el Martínez Valero en cinco compromisos. Además, el técnico se ha quejado en las últimas semanas del mal estado en que se encuentra el césped. En ese terreno de arenas movedizas girará la moneda sportinguista.