Sporting Carmona: «Somos mejores de lo que estamos demostrando» El mallorquín admite que «nos puede la ansiedad en casa cuando hay mal ambiente» ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 27 octubre 2018, 12:50

No es el mejor día ni para el sportinguismo ni para los jugadores ni para Rubén Baraja. La sesión regenerativa que se llevó a cabo en Mareo fue tensa. Un aficionado increpó al equipo en el inicio del ensayo. «Se entiende que la gente esté cabreada. Nosotros somos los primeros que estamos fastidiados», afirmó Carlos Carmona.

Uno de los capitanes dio la cara en una mañana fría y con lluvia. «Estamos con el entrenador, con el cuerpo técnico. Hay un vestuario que está unido. Somos mucho mejores de lo que demostramos. Nos puede la ansiedad en casa cuando hay mal ambiente», comentó el mallorquín sobre la situación en la que se encuentra inmersa el Sporting.

Carmona afirmó que «entiendo el ambiente. La gente viene a disfrutar y ver a su equipo ganar. Estoy convencido de que vamos a darle la vuelta. Estamos capacitados para dar un paso adelante». Además, reconoció que «cuando el equipo no tiene gol no es cosa del delantero. En cuanto marquen, saldrá todo mejor. Tenemos que mejorar el ataque porque no estamos acertados arriba».