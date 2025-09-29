El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Christian Joel, entre Guille, Pablo y Amadou, en el inicio del entrenamiento de hoy. J. C. ROMÁN

Sporting | Christian Joel será intervenido el miércoles de una lesión renal

El guardameta del Sporting, que se entrenó hoy en la vuelta al trabajo, apunta a estar de baja un par de meses

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:25

El Real Sporting de Gijón informó este mediodía de que Christian Joel, portero de la primera plantilla, será sometido este miércoles a una intervención quirúrgica por una lesión renal que le fue detectada. En principio, el futbolista podría estar de baja un periodo estimado de dos meses, pero dependerá de su evolución.

El club, en ese sentido, le deseó «una satisfactoria recuperación», confiando en que «pronto» esté de vuelta con el grupo.

El portero rojiblanco se ejercitó todavía hoy con el equipo, en la vuelta al trabajo del Sporting tras la dolorosa derrota ante el Albacete, que remontó un 3-0 adverso para terminar ganando el partido en El Molinón en un guion inédito en la historia del equipo rojiblanco.

Garitano dirigió una sesión más exigente para los futbolistas que no fueron titulares ayer, entre los que estuvo Curbelo, que realizó buena parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. El entrenamiento estuvo marcado por la resaca de esa derrota, que se dejó notar en los rostros de los jugadores y del técnico vasco.

