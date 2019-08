Sporting | «Tengo claro que haremos muchos goles»

Confiado en la calidad de sus hombres, con un especial guiño a sus delanteros, y en el trabajo realizado durante la semana sobre el césped. Con este mensaje se presentó José Alberto López en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo para analizar lo que será mañana la presentación oficial de su nuevo proyecto ante su afición. A dos días para que su equipo salte al terreno de juego de El Molinón (18 horas) para enfrentarse al Rayo Vallecano, el preparador se mostró sosegado, aunque rotundo.

El primer compromiso del Sporting en esta nueva temporada le tranquilizó. A él y a su cuerpo técnico. Lo visto ante el Girona aportó un punto de seguridad al entrenador, que espera que mañana se vea un Sporting «protagonista y que lleve el control del partido». Dos cualidades que para el ovetense, recalcó ayer, «nunca se pueden cambiar».

Al margen de protagonismos sobre el verde, la gran asignatura pendiente del nuevo Sporting es el gol. La insuficiente nota cosechada durante la pretemporada no mejoró el pasado fin de semana ante uno de los favoritos al ascenso como el Deportivo. El cuadro rojiblanco se dejó notar, pero no supo aprovechar las ocasiones creadas. Un hecho que no inquieta al preparador rojiblanco : «Tengo claro que haremos muchos goles».

Lo más importante son, en su opinión, «las siete u ocho ocasiones que generamos en Gerona», aunque señaló que «lo que tenemos que hacer es que los balones lleguen en buenas condiciones a nuestros delanteros». Esa será la labor, principalmente de sus centrocampistas. Si no hay novedad, Nacho Méndez, Manu García y Javi Fuego repetirán en el once inicial.

El que lo tendrá más complicado para hacerse un hueco en la convocatoria será Hernán Santana. El canario continúa en la rampa de salida y así lo volvió a dejar patente el técnico: «Él sabe su situación, pero es un futbolista que hay que respetar. Si se queda, será un jugador más». No fue la única referencia que hizo del mercado de fichajes. En plena recta final del periodo para incorporar y dar salida a jugadores, José Alberto lanzó un mensaje a la dirección deportiva. Con sutileza comentó que «todo el mundo dice lo que necesitamos. Queremos un extremo, no es algo nuevo».

Lo quiere para la banda izquierda. Sin tapujos, aunque bien es cierto que sus siguientes palabras fueron para reforzar el grupo ya creado: «Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Contamos con un equipo para competir cada semana al máximo nivel sin excusas, pero nos gustaría que viniera un extremo».

El fortín de El Molinón

Llegue o no un nuevo futbolista para el ataque, el Sporting estrenará mañana la nueva campaña en su feudo. El municipal gijonés volverá a ser clave para el devenir del cuadro rojiblanco en Segunda División. Con el ascenso en la mente, José Alberto tiene claro que «los objetivos se cumplen en tu estadio, pero esta Liga es una competición de regularidad. Tenemos que ser un equipo muy difícil de ganar ante nuestra gente».

No es la única meta que tiene el ovetense con los duelos en El Molinón. Además de intentar sumar el mayor número de puntos, José Alberto pretende que «la gente se sienta orgullosa». Es su principal fin esta campaña. Quiere ver vibrar su estadio con un juego que convenza.

El rival a batir será mañana el Rayo Vallecano de Paco Jémez. Un equipo que «presentará una propuesta atrevida, con futbolistas de mucho talento individual y con velocidad en las bandas», aseguró. Será una importante piedra de toque en el camino de los rojiblancos.

El arranque de la temporada no será sencillo, pero no es algo que parezca incomodar al preparador. «El inicio es el que ha tocado. Al final juegas contra todos los rivales. La pretemporada la hemos hecho sabiendo lo que nos tocaba», indicó. Esta mañana llevará a cabo el último ensayo de la semana, que volverá a ser a puerta cerrada.