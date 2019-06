La continuidad de Geraldes, casi descartada Torrecilla anunció que Christian Joel, Gragera, Bertín y Morilla harán la pretemporada con el primer equipo VÍCTOR M. ROBLEDO Miércoles, 12 junio 2019, 14:13

En su comparecencia, Miguel Torrecilla anunció que la continuidad de André Geraldes en el Sporting está casi descartada pese al interés del club. «Se ha intentado renovar la cesión», reconoció. Más optimista fue en cuanto a la continuidad de Peybernes, por el que mantiene conversaciones con su equipo de origen, el Lorient francés. El director deportivo rojiblanco también aseguró que desde Mareo están pendientes de la respuesta de Canella a su propuesta de renovación, aunque no han puesto plazos al lateral. «A Canella no se le puede poner fecha, que se tome el tiempo necesario. Él venia con un salario de Primera, íbamos a tener que hacerle una reducción y no queríamos descentrarle. Con su agente hablamos que al terminar la Liga le íbamos a presentar una oferta», explicó.

En la próxima pretemporada subirán a entrenar con el primer equipo desde el filial Christian Joel, Gragera, Bertín y Pelayo Morilla. «La lista será ampliada, pero hay q esperar a la evolucion del mercado y la salida de jugadores». Uno de los que se sumará casi con total seguridad -«al 99,99%», según Torrecilla- es Pelayo Suárez, que está pendiente de la renovación de su contrato.

Torrecilla reconoció que el club ha intentado prorrogar la continuidad de Álex Alegría, «pero me consta que hay llamadas de equipos de Primera al Betis», por lo que la dio prácticamente por descartada. También regresará al Sporting el centrocampista Moi Goméz, cedido el último año y medio al Huesca, aunque el director deportivo rojiblanco que ya han recibido ofertas por él. Sobre Robin Lod, uno de los futbolistas cuyo futuro en Gijón parecía en el aire, Torrecilla aseguró que tiene la esperanza de que «sea un jugador importante» la próxima temporada.