El Sporting controla su vértigo

El vértigo del sportinguismo crece a medida que se acerca el domingo y la cita ante el Mallorca muestra toda su dimensión. Aunque en el vestuario rojiblanco miden al máximo sus mensajes, lo cierto es que el partido del Iberostar Estadio se presenta absolutamente trascendente. Una derrota en Palma de Mallorca reduciría al mínimo las opciones de que los de José Alberto López peleen por el ascenso en el 'play off' dentro de poco más de un mes. Será otra más de esas finales que el Sporting se ha acostumbrado a disputar a estas alturas del año ante rivales directos por un mismo objetivo.

A cara o cruz, en noventa minutos, puede marcarse el punto de inflexión que justifique una temporada. En la 2007-2008, el Sporting disputó su primera final por el ascenso el 22 de marzo. Los de Manuel Preciado, cuartos, recibían en El Molinón a la Real Sociedad, que ocupaba entonces la tercera posición. El 'play off' no se había instaurado aún y sueño del salto a Primera quedaba reservado para los tres primeros clasificados. El Sporting ganó 1-0 con un gol de Bilic, muy discutido por el millar de aficionados que acompañó a los donostiarras por un posible fuera de juego. Los rojiblancos ya no se apearían de las plazas de ascenso hasta el término de la competición, mientras que la Real Sociedad se quedó sin cumplir su objetivo.

Cuando el sportinguismo echa la vista atrás y piensa en una final casi siempre brota entre los recuerdos la imagen de Iván Cuéllar en el José Zorrilla. En la penúltima jornada de la temporada 2008-2009, el Sporting viajó a Valladolid agonizando. Necesitaba ganar un rival directo como el conjunto pucelano para seguir vivo y esperar otros resultados una semana después. Los de Preciado ganaron 1-2 con goles de Diego Camacho y de Bilic, aunque el héroe del partido fue Cuéllar con una parada antológica en el tiempo añadido a remate de Cannobio que significó una permanencia.

Un recuerdo amargo

En los últimos años ha habido también cruces, como la del partido ante el Villarreal en El Molinón en la antepenúltima jornada de la temporada 2011-2012. El Sporting perdió 2-3 y, aunque llegó con opciones al último partido, el mazazo resultó decisivo. Para el Villarreal, sin embargo, no le bastó con ganar el Gijón y también perdió la categoría por un gol de Falcao en los últimos minutos del partido ante el Atlético con el que cerró el curso.

De mejor recuerdos para la Mareona es el histórico desplazamiento de hace tres años a Getafe, en la penúltima jornada. La película acabó bien, aunque no exenta de sufrimiento. Los de Abelardo empataron a un gol en el Coliseum y certificaron su permanencia en Primera una semana después contra el Villarreal, mientras el equipo madrileño descendía a Segunda. Getafe pareció aquel día una recreación de Gijón en miniatura por la cantidad de aficionados del Sporting que acudieron a respaldar a los suyos.

El Sporting también tuvo varias finales en duelos ante rivales directos la pasada temporada. El partido clave fue quizás el que lo enfrentó al Huesca en El Alcoraz. Derrotar al que hasta entonces era líder de la categoría permitió a los de Rubén Baraja situarse a cinco puntos del ascenso y asentarse en el 'play off' tras protagonizar una remontada que parecía imposible. Pero el sueño se rompió en la promoción ante el Valladolid.

La de Mallorca es la primera final directa para el Sporting de José Alberto, que esperan dejar atrás la decepción de sus dos últimos empates y avivar sus opciones de ascenso. La experiencia dice que el impulso decisivo en ocasiones llega cuando hay más vértigo.