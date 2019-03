José Alberto: «Estamos en uno de los momentos más importantes de la temporada»

«Estamos en uno de los momentos más importantes de la temporada por ser la primera vez que tenemos la posibilidad de encandenar tres victorias consecutivas», recordó esta mañana José Alberto, que solicitó a los suyos «mucha concentración y todos los sentidos puestos en este partido», en relación al duelo del domingo frente al Córdoba (16 horas). «Será un partido muy difícil frente a un rival que se está jugando muchísimo. Su salvación pasa por los partidos de casa y recuerdo el último de la pasada temporada, en el que nos superó. Tenemos que tener en la memoria aquel partido», prolongó.

También puso especial énfasis en la interpretación del encuentro. «Hablamos muchas veces de las dinámicas y vamos con un nivel de confianza alto y ellos con una que puede generarles dudas. Tenemos que hacer un partido serio, de noventa y pico minutos, de madurar el partido y de aprovechar las situaciones que vayamos a tener», explicó.

Del derbi, al final de la próxima semana, no quiso ni oír, insistiendo en que «tenemos que centrarnos en el partido de Córdoba». A renglón seguido recordó que «hablamos de 'x' ligas de un partido y nos faltan doce de un partido. Estamos ahora con el de Córdoba y tenemos que estar muy atentos. No podemos abordar los siguientes sin pensar en lo que tenemos ahora». Sí concedió algo más en cuanto al once: «Hemos encontrado un equipo que es fiable y nosotros encantados de poder repetir».

Las preguntas también se orientaron hacia el anecdótico episodio del día anterior, con un aficionado que increpó al equipo, que se entrenó a puerta abierta en El Molinón, una acción que fue recriminada por el resto de los seguidores. «Había 200 personas y una que no estaba conforme con el equipo y lo mostró. El resto dio una ovación a los jugadores al salir y nos tenemos que quedar con eso», subrayó José Alberto, recordando que el Sporting es uno de los pocos equipos que abren la puerta a sus entrenamientos.

Personalizó, de vuelta a la competición, en varios jugadores, como Lod, Alegría, Blackman y Cofie. Del inglés deslizó que «parece que está mejor y esperamos que pueda estar en el tramo final» y sobre Cofie fue muy explícito: «Nos está dando equilibrio y mucha recuperación. Si alguien quiere ver a Cofie dando pases de gol y asistencias, se equivoca. En estos dos últimos partidos hemos visto al Cofie que hemos querido fichar».