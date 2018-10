El Córdoba de los viejos conocidos García Amado, durante una rueda de prensa reciente. / ABC CÓRDOBA José Ramón Sandoval, en una situación delicada al frente del banquillo, regresa a Gijón junto a Miguel de las Cuevas J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 24 octubre 2018, 02:09

El Córdoba de hoy, el Sporting de ayer. A un duelo volcánico se presentará este viernes el equipo andaluz, con bastantes exsportinguistas corriendo por sus venas en situaciones claves dentro de la estructura del proyecto andaluz, que llegará a El Molinón con las luces de emergencia puestas y la necesidad de ganar. El Sporting tampoco puede retrasarse más. Quiere volver a relacionarse con la victoria y reconciliarse con el sportinguismo. Debajo de todo eso, a muchos jugadores no se les ha olvidado el partido de la pasada temporada en el Arcángel, liquidado con un doloroso 3-0, que supuso la pérdida del tercer puesto y la confirmación a las puertas del 'play off' de que algo no marchaba bien en el clímax del curso.

La pirámide califal está estrechamente relacionada con la estructura del Sporting de los últimos años: Alfredo García Amado, José Ramón Sandoval, Miguel de las Cuevas e, incluso, el analista Marco Canal. Todos llegaron a coincidir al mismo tiempo en Mareo. García Amado, por ejemplo, ocupa desde agosto el cargo de director general del Córdoba, el mismo que ostentó durante casi dos décadas en el Sporting, club al que accedió como gerente. Todavía no está confirmada su presencia el viernes en el palco de El Molinón, donde podría coincidir con el presidente Javier Fernández, con el que no tiene ninguna relación tras su despido en junio de 2015, y con el resto del consejo. Desde entonces no ha vuelto el alto ejecutivo gijonés al estadio, salvo para transmitir sus condolencias a la familia de Quini en su funeral.

En el banquillo se sentará José Ramón Sandoval, que se mantiene a los mandos del Córdoba sobre el césped, soportando el chaparrón del arranque, con un equipo que marcha penúltimo en la clasificación, sin haber puntuado todavía a domicilio y con el mayor número de goles recibidos fuera de su campo de toda la competición. Todo arrancó con un verano movido, con muchos problemas para elaborar la plantilla por un limitadísimo techo salarial, solo por encima del Reus y el Elche. Con todo, en la última jornada le birló dos puntos al Deportivo.

Un año y medio estuvo el de Humanes, que mantiene a Ismael Martínez como su segundo -otro con pasado en el Sporting-, sentado como inquilino del banquillo de El Molinón. Tuvo más sombras que luces y una salida convulsa, propiciada por una dinámica de diez partidos sin enganchar una victoria. Una cara más amable para el sportinguismo representa Miguel de las Cuevas, el héroe de aquella histórica victoria del equipo de Manuel Preciado en el Bernabéu, en 2011, quien, precisamente, salió de Gijón en un mercado de invierno por la falta de confianza que Sandoval manifestaba en él en aquel momento y por la fuerte apuesta de Osasuna, que estaba en Primera.

En la estructura del Córdoba, además del mencionado Ismael Martínez, también se mantiene el analista gijonés Marco Canal, formado como técnico bajo el paraguas de Mareo.

