«Estamos manteniendo la infección alejada de Mareo», aseguran los médicos del Sporting

Javier Barrio Gijón Viernes, 13 de marzo 2020, 14:53 Comenta Compartir

Los médicos del Sporting, representados por Antonio Maestro y Gonzalo Revuelta, hablaron este mediodía de la crisis del coronavirus, que ha provocado el cese de toda la actividad en Mareo. En todo caso, los facultativos quisieron resaltar las medidas de aislamiento adoptadas, subrayando que hasta el momento no han aparecido casos de infección en el Sporting. «Estamos en cero de positividad de coronavirus. No ha habido ningún momento de atisbo de aparición, aunque no estamos exentos», señalaron.

Sobre el cierre de Mareo, confirmada esta mañana la suspensión de los entrenamientos del primer equipo, filial y División de Honor, Maestro explicó que «siguiendo las normas de las autoridades y de nuestro club suspendemos todo tipo de actividad, de momento hasta nueva orden».

Los médicos rojiblancos trasladaron un mensaje de calma y de cierta normalidad, atendiendo a la situación. «No tenemos temor. Sabemos que es una patología que va a afectar al 80 por ciento de la población en España. Estamos preparados para que pueda aparecer un positivo», señaló Revuelta. No obstante, insistió, «gracias a las medidas que estamos tomando estamos consiguiendo que, de lo malo, malo, hayamos mantenido la infección alejada de Mareo».

También defendió el mantenimiento de la actividad en Mareo hasta hoy, cuando el club, atendiendo a la petición de la Federación y la Consejería, ha decidido parar. «Si hemos conseguido mantener esta zona sin infección es gracias a entrenar a puerta cerrada y alejar a los equipos. Si paramos la actividad es porque acatamos la decisión de entidades como la Federación o Consejería. Por eso, no porque haya aparecido un positivo».

En relación a la forma de trabajar a partir de ahora, sobre todo por la preparación deportiva de los jugadores, ambos comentaron que «vamos a seguir trabajando con normalidad, desde casa o con algunas personas que vendrán a reorganizar los entrenamientos. A los jugadores se les programarán sus trabajos y nosotros estamos alerta. Siempre hay lesionados a los que atender».