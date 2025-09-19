El Sporting, a cortar la racha contra un viejo amigo

Iván García Gijón Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:50 Comenta Compartir

Son la calma y la tormenta. El Sporting de Garitano, equipo acostumbrado a que pasen pocas cosas en sus partidos a domicilio, visita el sambódromo del Almería, donde los goles caen como churros. Los indálicos son los grandes animadores de este comienzo de curso, más si cabe cuando lo hacen de local. 4-4 y 2-3 han concluido los dos duelos disputados en el UD Almería Stadium. 0-1 y 1-0 han terminado los dos que han jugado los de Garitano lejos de El Molinón. Presagiar lo que puede ocurrir este sábado en Almería es incierto, pero sí que parece claro que no es un intercambio de golpes el duelo que beneficia a la escuadra de Mareo.

Quizá tampoco Rubi, a tenor de los resultados de su equipo. El cuadro andaluz solo ha sumado un punto en sus dos encuentros disputados de local. De hecho, tanto Sporting como Almería llegan a la cita de esta noche tras sumar cero puntos en dos jornadas. Los rojiblancos del sur son, libra por libra, una de las mejores plantillas de la categoría. Nadie ha gastado más en este mercado de fichajes –12 millones–, aunque los 60 kilos ingresados en ventas ayudan. Han perdido a su mejor futbolista de la temporada pasada, el ariete colombiano Luis Suárez, pero mantienen un bloque potente, con el incombustible Leo Baptistao escoltado por una de las líneas más talentosas de mediapuntas de la categoría: Sergio Arribas, Nico Melamed y Adri Embarba.

Es atrás donde, por ahora, los andaluces están haciendo aguas. Las marchas de jugadores importantes en la zaga como Édgar, Kaiky o Marc Pubill han debilitado el entramado defensivo de los de Rubi que tiene bajo palos a otro guardamete clásico del fútbol español: Andrés Fernández. Doce veces ha tenido que recoger el balón del fondo de sus mallas el ex de Osasuna. Solo el Albacete, con trece, ha encajado más. Eso sí, el Almería es uno de los equipos más realizadores del campeonato, con diez dianas. La búsqueda de ese equilibrio tiene a los de Rubi por ahora a una discreta decimoquinta plaza, con solo cinco puntos. Aunque nadie duda que el faraónico proyecto Turki Al-Sheikh (propietario de los andaluces) debería terminar peleando con los mejores. El año pasado, de hecho, terminaron en play off.

Aridane, Álex Centelles, Arnau Puigmal, Lucas Robertone o Thalys –el talentoso atacante brasileño al que los almerienseses ficharon del Palmeiras por siete millones— fueron suplentes en el último duelo de los almerienses, en el José Zorrilla. Para este duelo, Rubi debería poder contar además con el ex del Huesca Patrick Soko, fichado este verano y del que no pudo disponer en las últimas jornadas por sus compromisos internacionales. Ello da muestra del potencial y del fondo de armario de su plantilla. De lo segundo adolece el Sporting, mermado más si cabe por las bajas de Loum, Curbelo y Amadou. Un efectivo menos por línea que deja en jaque la segunda unidad de los de Asier Garitano.

La pareja de laterales vuelve a ser el principal acertijo a resolver del once rojiblanco. Por ahora, el técnico vasco está apostando por ubicar a un lateral largo en un costado y a otro corto en el contrario. En la jornada 1 y 4, los elegidos fueron Pablo, en izquierda, y Kevin Vázquez, en derecha. En los otros tres compromisos, Diego y Guille. Los dos canteranos iniciaron el último duelo ante el Burgos, en el que el Sporting mostró su versión más endeble atrás, encajando dos goles (los dos por el sector derecho) en dos minutos de la primera parte. Deshojar esa incógnita de la zaga sportinguista parece la única incertidumbre de una alineación en la que bajo palos volverá a estar Yáñez y en el eje de la zaga la pareja Pablo Vázquez y Lucas Perrin. Inseparables parecen ya también en la medular Corredera y el canterano Nacho Martín.

Por delante, Gaspar Campos debería volver a acompañar en la línea de mediapuntas a los indiscutibles César Gelabert y Jonathan Dubasin. En punta, Juan Otero. El colombiano aún no se ha estrenado en la presente temporada como goleador, pero ha asistido en cinco de los seis goles que lleva el equipo. Solo el tanto de Guille Rosas ante el Burgos, a centro de 'El Pingüino' no nació de las botas del cafetero. El ex del Atlas buscará su primer gol de la temporada y el primero que convierta un nueve del Sporting. Ni él, ni Caicedo ni Amadou han festejado ningún tanto aún en competición oficial.

En el banquillo, Oscar Cortés se perfila como una de las principales alternativas de Garitano para agitar el guion del encuentro. El jugador cedido por el Rangers ingresó en el tiempo de descuento el pasado duelo ante el Burgos. Como delanteros puros, solo Jordy Caicedo aguardará su momento desde la banda ante la lesión de Amadou, con los canteranos Enol Prendes y Mbemba siempre dispuestos a aportar si el míster lo requiere. Justin y Queipo, señalados por la afición tras la derrota en Riazor, se quedaron sin minutos ante el Burgos.

Tres triunfos en siete visitas

Así pues, el Almería será esta noche una piedra de toque y un examen de altura para el proyecto del Sporting de Garitano, al que los resultados que en las tres primeras jornadas acompañaron le han dado la espalda en sus dos últimos compromisos. Medir la entereza, no solo futbolística sino también mental, de la plantilla esta noche permitirá a los sportinguistas volver a dormir en puestos de privilegio o pasar otra semana fuera con el riesgo de volver a enfangarse en una dinámica negativa que puedan comprometer la temporada. La victoria es el mejor remedio en el fútbol.

