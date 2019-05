Sporting | Dani Martín: «La jugada del segundo gol del Albacete es muy rápida; tenía que estar ahí» «El año que viene todavía es muy lejano», dice el guardameta sobre el futuro JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 30 mayo 2019, 12:42

«No sé qué sensaciones voy a tener, pero estoy muy contento e ilusionado». Dani Martín, guardameta del Sporting, se expresó hoy con optimismo antes de unirse a la concentración de la sub 21, donde coincidirá con Jorge Meré, quien también estuvo hoy de visita en Mareo. Ante la preparación del Europeo, el meta recordó sobre su posición que «hay mucha competencia porque hay grandísimos porteros».

A renglón seguido reconoció, en relación al final de la temporada y su convocatoria con la sub 21, que «esperaba que al menos llegásemos con opciones de 'play off', pero no ha sido posible». Más adelante valoró su temporada a nivel personal: «Ha sido un año bastante completo para mí y he dado todo para estar en la mejor forma».

En ese punto, el portero no quiso pronunciarse mucho sobre su competencia con Mariño y la próxima temporada. «El año que viene todavía es muy lejano», dijo primero, sin entrar a valorar si el próximo curso aceptaría el rol de la mayor parte del curso presente como suplente: «Eso no depende de mí, no es una pregunta para mí».

Preguntado por el segundo gol que recibió del Albacete, en un lanzamiento lejano de Acuña, el meta gijonés observó que «la jugada es muy rápida y tenía que estar ahí. Él (Acuña) arma rápido el disparo, que va con rosca, y al final me desequilibro y caigo para atrás».