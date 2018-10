Sporting: Dani Martín se gana un hueco en la Selección Sub 21 Dani Martín, en Mareo. / A. GARCÍA Luis de la Fuente cita por primera vez al portero rojiblanco, que se perderá el choque liguero ante el Reus A. MAESE GIJÓN. Viernes, 5 octubre 2018, 03:11

La noticia saltó mientras Dani Martín defendía la portería del Sporting ante el Langreo. La citación corrió como la pólvora por la grada del campo número uno de Mareo. Antes de que concluyera el partido amistoso, el vestuario ya conocía la convocatoria del portero. «Dani es un porterazo, estamos muy contentos de que lo hayan llamado, le hemos felicitado», explicó Álex Pérez durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Por primera vez en su carrera deportiva, el guardameta Dani Martín se sumará a la expedición de la Selección Española Sub 21. Lo hará para jugar dos partidos correspondientes a la fase de clasificación de la Eurocopa de Italia y San Marino. El primer choque, ante Albania, se jugará el 11 de octubre, a las 19 horas, en Tirana. El segundo partido será cinco días después, el 16 de octubre, ante Islandia, en Reykjavik a las 16.45 horas.

Durante su estancia con el conjunto nacional sub 21, Dani Martín se perderá el partido ante el Reus. No será la única baja que tendrá Rubén Baraja para el encuentro que se disputará en El Molinón el sábado 13 de octubre, a las seis de la tarde. El técnico pucelano también pierde para la ocasión a Robin Lod, Babin y Pelayo Morilla, que también han sido convocados por sus respectivas selecciones.

Pese a que será la primera vez que se incorpore al vestuario de la Selección Sub 21, no será su estreno con 'La Roja'. El portero ya fue internacional en las categorías inferiores de la selección española y participó en encuentros con la Sub 16, Sub 17, Sub 19 y Sub 20.

Un viejo conocido

Dani Martín se encontrará en la concentración con un viejo amigo. El meta no será el único futbolista asturiano. El rojiblanco coincidirá con Jorge Meré, uno de los futbolistas habituales en las convocatorias del técnico Luis de la Fuente, que tiene muy presente al central.

Sin haber disputado ningún minuto en lo que va de competición, tras haber sido operado de un dedo de su mano izquierda a principios de agosto, Luis de la Fuente sigue muy de cerca las evoluciones de un guardameta que está llamado a ser el dueño de la portería del Sporting en el futuro. Por el momento, ya tiene el premio a todo su esfuerzo.

