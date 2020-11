Sporting David Gallego: «Hay que hacer un doble o triple esfuerzo con los jugadores que tengamos» «Cuando hay tantos partidos tener jugadores lesionados y disponer de menos gente penaliza», advierte el técnico del Sporting ANDRÉS MENÉNDEZ Viernes, 20 noviembre 2020, 16:49

David Gallego, entrenador del Sporting, compareció este mediodía en rueda de prensa para analizar el importante encuentro que su equipo disputa este domingo en Mallorca. Las últimas lesiones dejan al técnico con trece fichas profesionales y con los recursos justos en un momento que el equipo tiene ocho partidos en tan solo un mes de competición. «Cuando hay tantos partidos tener jugadores lesionados y disponer de menos gente penaliza», dice Gallego, que no obstante no se excusó con esta situación. «Hay que hacer un doble o un triple esfuerzo con los jugadores que tengamos», expresó. Por otro lado, el entrenador se mostró prudente respecto a la situación de Neftali. El jugador no ha entrado hasta el momento en ninguna convocatoria, si bien Gallego comentó que el delantero suizo-angoleño es uno más. «Es valorado como el resto». Cuestionado por Cristian Salvador, el entrenador dijo que el zamorano tiene «una lesión muscular» y que en estos momentos «está evolucionando francamente bien», por lo que espera «tenerlo lo antes posible». El técnico elogió al Mallorca, el rival del domingo. El equipo balear es segundo y acumula once jornadas consecutivas sin perder. «Los números lo dicen todo. Junto al Espanyol están en otro Liga. Son los más potentes. Son sólidos en defensa, solo le han hecho dos goles, solo perdieron un partido de Liga, tienen talento y son contundentes en las dos áreas». Por ello considera que el equipo debe aprovechar las ocasiones que tenga y subraya la importancia de ser efectivo. Al técnico le preguntaron por el posible riesgo de incurrir en alineación indebida, con el ejemplo de lo sucedido en el encuentro del lunes ante el Rayo Vallecano. Gallego fue directo. «Fue un riesgo consciente y asumido», comentó. El técnico dijo además estar muy feliz en el club y en la ciudad, en la semana que cumplió cien días desde su primera sesión en Mareo.