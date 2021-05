Sporting David Gallego: «Nuestro objetivo número uno es sumar los tres puntos» «El Girona es el equipo más en forma de la categoría», asegura el entrenador del Sporting David Gallego / arnaldo garcía ANDRÉS MENÉNDEZ Domingo, 16 mayo 2021, 14:19

David Gallego, entrenador del Sporting, se mostró esperanzado de cara al trascendental choque que disputará mañana el equipo rojiblanco en Montilivi frente al Girona. El técnico rojiblanco además advirtió que los rojiblancos no jugarán el encuentro con la calculadora en la mano sino que saldrán a ganar para aumentar las distancias en 'play off'. «Nuestro objetivo número será sumar los tres puntos. Después el devenir del partido será el que te diga lo que eres capaz de sacar. Nunca hemos renunciado a sacar los tres puntos», señaló. «¿El partido de mañana el más importante? Si es así es porque es el siguiente. Si hemos llegado aquí es porque antes hemos ganado otros importantes», afirmó. Gallego confirmó las ausencias de Cumic y Pablo García, ambos lesionados esta misma semana y bajas seguras para este primer choque de los tres que los rojiblancos jugarán en diez días. Los dos tendrán que realizar pruebas médicas. Mientras que informó que finalmente Guille Rosas llega al partido, después de estar toda la semana sin ejercitarse salvo en la sesión de hoy. Además informó que tanto Campuzano como Valiente estarán en pocas fechas a disposición.

El técnico del Sporting ensalzó al equipo catalán, proyecto que llega al alza después de una racha casi inmaculada de partidos en las últimas jornadas. «El Girona ha logrado siete victorias en las últimas diez jornadas y cuatro de los últimos cinco partidos. De los últimos diez goles, ocho han sido a balón parados. Son agresivos con balón, tienen buen trato. Ahora posiblemente es el equipo más en forma de Segunda. Yo esperaba este Girona. Y están muy bien dirigidos por el entrenador. Habrá que hacer un partido casi perfecto. Contra los de arriba o haces un partido casi perfecto o tienes pocas opciones«, señaló. «Vamos a hacer lo imposible contra un rival que tiene mucho potencial y emocionalmente ahora es el mejor de la categoría», recalcó.

El preparador, ademas, no se quiso manifestar sobre la fórmula planteada por el Gobierno para la vuelta al público. Aunque en ese sentido, defendió que sí espera que «el día que entre la gente nos apoye al máximo. Eso es lo que me preocupa». Admitió que tiene pensado seguir el duelo del Rayo Vallecano en Fuenlabrada. «No puedo tomar decisión para que el resultado cambie. Lo voy a ver. Lo más seguro es que vea la primera parte y después lo más seguro es que vea al filial. El que diga que no está pendiente.... tengo más dudas», explicó.

Guille llega a tiempo para el vital choque del Sporting en Gerona y Cumic se queda fuera por lesión

Las lesiones han mermado la convocatoria del Sporting de cara al crucial choque que los rojiblancos disputan mañana en Montilivi (21 horas) ante el Girona. Finalmente, Guille Rosas llega a tiempo para el duelo, después de estar toda la semana sin completar más que un entrenamiento, el celebrado esta misma mañana en Mareo. David Gallego no podrá contar con Marc Valiente y Campuzano, pero tampoco con Pablo García y Cumic, ambos con problemas musculares. El técnico ha citado para el duelo a Zalaya, central del filial y también mantiene en la convocatoria a Pelayo Suárez. Pedro, por otro lado, vuelve también a estar entre los citados después de cumplir un partido de sanción ante el Lugo. La plantilla viajará mañana a la ciudad catalana. Hará noche allí y el martes regresará de nuevo a Asturias.

Convocatoria: Mariño, Joel, Bogdan, Guille, Zalaya, Valiente, Saúl, Pelayo, Babin, Borja López, Gragera, Fuego, Pedro, Manu, Nacho, Salvador, Gaspar, Carmona, Aitor, Djuka y Pablo Pérez.