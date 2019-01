Los errores condenan al Sporting DAMIÁN ARIENZA El Deportivo no desaprovechó los regalos de los rojiblancos ANDRÉS MAESE Gijón Domingo, 27 enero 2019, 20:02

Un saque de esquina mal defendido y un grave error de Peybernes dejaron al Sporting sin puntuar en El Molinón ante un teórico rival directo en la lucha por el ascenso a Primera División.

El equipo elegido por José Alberto López fue más o menos el esperado. No alineó a Robin Lod, que en el último choque marcó y asistió para doblegar al Alcorcón. Su apuesta fue la de alinear a Sousa y Santana junto a Salvador. Carmona recuperó la banda derecha, mientras que Jiménez participó a pierna cambiada en la izquierda.

1 Sporting Mariño; Geraldes, Peybernes, Babin, Canella, Cristian, Sousa (Lod, m. 62), Santana, Carmona (Blackman, m. 67), Jiménez (Traver, m. 73) y Djurdjevic. 2 Deportivo Dani Giménez; Simón, Caballo, Duarte, Marí, Bergantiños, Vicente Gómez, Expósito (Moreno, m. 60), Cartabia (Carlos Fernández, m. 65), Borja Valle y Santos (Quique, m. 75). goles 0-1: m. 6, Bergantiños. 1-1: m. 10 Djurdjevic. 1-2: m. 14, Santos. Árbitro Pulido Santana (Canarias). Amonestó Cristian Salvador, Geraldes en el Sporting y a Dani Giménez, Duarte, Vicente Gómez, Carlos Fernández en el Deportivo. Incidencias partido disputado en El Molinón ante 20.740 espectadores.

El Sporting no mostró su mejor versión en una primera parte marcada por errores defensivos groseros. Bergantiños remata solo un saque de esquina. El centrocampista, que no celebró su tanto, no perdonó en el área pequeña para adelantar al Deportivo de La Coruña. Hernán Santana se olvidó de él y dio dos pasos hacia adelante pensando en un posible contragolpe, que fue letal para los rojiblancos.

El exrojiblanco abrió así ocho minutos en los que se vieron tres goles. Un centro colgado desde el centro del campo por Santana lo aprovechó Djurdjevic para acudir a su cita con el gol, esa a la que tiene acostumbrada al sportinguismo desde que el 2018 pasó a mejor vida. El serbio aguantó la embestida de Duarte, que mientras llegaba el balón por el aire le iba haciendo falta. Controló el esférico como pudo y empató la contienda.

Duró poco la alegría en El Molinón porque Peybernes, que volvió a mostrar su peor versión, regaló el tanto a los gallegos. Entregó el balón al rival siendo el último hombre y permitió una contra que los hombres de Natxo González no perdonaron. Borja Valle y Cartabia confeccionaron una buena triangulación para que Santos reventara la portería de Mariño, que no pudo hacer nada.

El equipo se mostró muy espeso en la creación del juego. Babin y Peybernes, con Cristian Salvador, se hartaron de pasarse el balón sin encontrar apoyos. Por momentos parecía que el Sporting se encontraba en un campo de rugby luchando por cada metro ganado al rival sobre el terreno de juego.

Tampoco estuvieron acertados en los contragolpes los futbolistas de José Alberto. Revolucionados para encontrar la portería de Giménez, cometieron demasiadas imprecisiones que ayudó a la defensa del Deportivo a alejar el peligro de su área. Santana estuvo participativo y por momentos encontró socios sobre el terreno de juego, pero poco más. A José Alberto le tocaba perfeccionar su plan en el descanso para sacar algo positivo del encuentro.

Los arreglos del técnico asturiano sirvieron para dejar al Deportivo casi sin opciones de gol en la segunda mitad y para generar algo más de peligro. Los lances del juego llevaron a que las dos acciones de mayor peligro las tuviera Cristian Salvador en sus botas. Al igual que el resto del equipo, su versión mejoró en la segunda parte, pero no pudo acertar a igualar la contienda.

El trivote dejó paso al 4-4-2 con el que terminó el Sporting el encuentro. El paso de los minutos con el mismo resultado favorable al Deportivo llevó a José Alberto a tomar riesgos en el campo. Carmona, Sousa y Jiménez dejaron su sitio a Lod, Traver y Blackman para el último empujón del choque ante un rival directo.

La reacción no llegó y los tres puntos volaron de El Molinón. El objetivo de quedar entre los dos mejores se aleja al igual que lo hace el 'play off' de ascenso. La victoria del Alcorcón vuelve a dejar los puestos de privilegio a ocho puntos. Una distancia considerable, no imposible de recuperar, pero sí muy difícil de recortar.

Mientras tanto, el mercado de invierno continúa sin que en las oficinas de Mareo se produzca ningún movimiento. El equipo da para lo que da, para no sufrir en Segunda y poco más. Al menos en 23 partidos esa es la sensación que deja el Sporting, que en el momento en el que un equipo con cierta calidad se cruza en su camino, vence y se aleja de los rojiblancos.

Al menos Djurjdevic, que estuvo en un buen nivel pese a la derrota, marca goles. No todo es negativo en la confección de una plantilla hecha para subir a Primera y que de momento, navega en Segunda en busca de un milagro como el de la pasada temporada para aspirar a algo.