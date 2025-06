El Sporting no pierde el norte en Segunda: estos son los kilómetros que recorrerá el equipo

Iván García Gijón Jueves, 26 de junio 2025, 19:03 Comenta Compartir

Aún no se sabe el calendario, pero sí los contendientes. Con el desenlace de las últimas rondas de 'play off' de ascenso, tanto de Segunda a Primera como de Primera RFEF a Segunda División, el Sporting ya conoce a sus 21 rivales de la próxima temporada y, como no puede ser de otro modo, la mirada se va a los siete nuevos integrantes: los tres descendidos de Primera División y los cuatro ascendidos que llegan desde Primera RFEF. El balance para los intereses sportinguistas es ligeramente halagüeño. Los rojiblancos recorrerán 28.578 kilómetros, 1.075 menos de los que ha tenido que realizar este curso.

Y eso que 'La Mareona' se queda sin dos de sus salidas más próximas. El ascenso del Oviedo le priva de su único desplazamiento en la provincia (58 kilómetros) y la caída en desgracia del Racing de Ferrol (516) lo deja sin otro de sus rivales más cercanos. No obstante, la zona norte sale reforzada con los ascensos de Cultural Leonesa, que pasará a ser la salida más cercana para los sportinguistas la próxima temporada. 294 kilómetros entre ida y vuelta a la vecina provincia de León. El ascenso del filial de la Real Sociedad y el descenso del Real Valladolid refuerzan el conglomerado de la zona norte, en el que se mantienen buena parte de los equipos que ya estaban el curso pasado –Dépor, Racing, Eibar, Mirandés o Burgos–.

Aunque sin duda el mayor alivio para el cuentakilómetros sportinguistas viene desde el Mediterráneo. A los ascensos de Elche y Levante se suman las pérdidas por descenso de Cartagena y Eldense. Cuatro de las salidas más lejanas para el Sporting y que el año que viene se tendrá que ahorrar. A cambio, pasará a tener que jugar dos veces en latitudes africanas. Los descensos simultáneos de Tenerife y Las Palmas dejan a los amarillos como el representante canario en la división de plata. La visita a tierras canarias volverá a ser el desplazamiento más lejano: 4,394. El doble que la segunda salida más alejada, que en la temporada 2025-26 será la visita a la Agrupación Deportiva Ceuta (2.222). La ciudad autónoma volverá a tener representación en el fútbol profesional por primera vez en este siglo. Será una de las salidas más peculiares para la afición, ya que a falta de aeropuerto, la única manera de llegar a la localidad es cruzando el Estrecho de Gibraltar en ferry o helicóptero.

El Andorra completa la tabla de los recién llegados. Tras superar a la Ponferradina –El Bierzo habría sido una salida mucho más amable para los del Piles– el equipo de Gerard Piqué regresa al fútbol profesional. 1.720 kilómetros recorrerá la expedición sportinguista en su viaje de ida y vuelta al otro Principado. Otra de las salidas de más distancia. El alivio sportinguista en ese sentido llegó el domingo, con el ascenso de la Real Sociedad 'B' en lugar del Nástic de Tarragona. San Sebastián debería ser, a priori, uno de los desplazamientos que más movilice a la siempre combativa afición sportinguista.

Pendientes del 1 de julio

Más allá de las cábalas y distancias, uno de los elementos claves a la hora de calibrar la idoneidad de los desplazamientos lo volverá a determinar el calendario. La Segunda Divisió, al igual que Primera y Primera RFEF, decidirá el destino de sus integrantes el próximo martes 1 de julio, a las 20 horas. El sorteo se realizará en la localidad abulense de San Juan de la Nava.

De la plaza Mayor de la localidad, de apenas 435 habitantes, estarán pendientes los aficionados de la gran mayoría de equipos de este país para conocer los fines de semana de los desplazamientos en un calendario que, como viene siendo tradición en los últimos años, volverá a ser asimétrico. Es decir, la sucesión de los rivales no se corresponderá en la primera vuelta con la segunda.

Tampoco se conocerán los horarios en los que se disputen los duelos de cada jornada. LaLiga, como viene siendo habitual, comunica las fechas definitivas de sus partidos con un margen de tres a cuatro semanas de antelación, en lo que supone una de las principales quejas de las aficiones. Particularmente 'La Mareona', una de las parroquias más viajeras, ha reivindicado a través de sus diferentes colectivos en varias ocasiones el desamparo al que se ven abocados con esa poca antelación que proporciona el órgano que preside Javier Tebas para planificar los desplazamientos.

El fin de semana del 17 de agosto será el que el balón eche a rodar, tanto en Primera como en Segunda. Ahí dará comienzo la novena temporada consecutiva del Sporting en la categoría de plata. Será la primera vez en casi un cuarto de siglo que lo haga por debajo de su rival territorial, el Real Oviedo, con el que siempre había estado en una categoría igual o superior desde el descenso de los azules de 2001.

El largo camino de la Segunda División concluirá el fin de semana del 31 de mayo, con la disputa de la jornada 42. Aún quedarán un par de semanas más de competición por la disputa de los 'play off'. Las cinco ventanas de selecciones volverán a lastrar a los clubes de la categoría en una campaña que contará con una única jornada intersemanal.

