Diego Mariño marca el paso

Todavía con la ropa de faena y las pulsaciones en descenso, Diego Mariño dibujó con trazo gordo el encuentro de pasado mañana en El Molinón frente al Granada. «Es un partido vital», observó el portero, subiendo el volumen de la cita y redundando en que «es muy importante para seguir con nuestra buena dinámica, intentando dar caza a los equipos que van por delante de nosotros y, también, porque es en casa, donde sabemos que tenemos que ser muy fuertes. Si queremos soñar con el 'play off', no se nos pueden escapar los tres puntos».

En todo caso, el capitán rojiblanco martilleó en el mismo punto que sus compañeros y su entrenador. «Tenemos que ir partido a partido. El viernes tenemos otro importantísimo, otra final, con otros tres puntos que conseguir, y no podemos mirar más allá», reiteró concentrado en el Granada. Es la voz de la experiencia, que le aconseja en un año en el que el vestuario se ha resbalado muchas veces: «Si seguimos ganando, con esta racha, estaremos mucho más cerca de poder soñar con el 'play off', pero ya nos hemos llevado muchos disgustos antes por hablar de estos temas. No podemos tropezar con la misma piedra».

Con el fútbol de su equipo fue tajante, manifestando orgullo. «Los resultados y ganar partidos es lo que te hace disfrutar», sostuvo convencido, agarrado a un modelo que le ha dado cinco victorias y un empate en un momento fundamental de la temporada. «Lo que queremos es ganar y muchas veces no importa el cómo. Si vas ganando, todo se lleva de otra forma», concluyó. Además, la propuesta -defendió- cada vez está más engrasada, congeniando bien con el perfil de futbolistas que hay en la plantilla: «Tenemos las ideas muy claras y el equipo está a gusto en el campo. No sufre y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Con esta forma de jugar está saliendo todo mucho mejor y se acopla más a los jugadores».

Con el Granada de rival en el regreso a El Molinón, las preguntas siguientes desempolvaron las oscuras estadísticas que tiene el Sporting con oponentes de este calibre. De los cinco primeros clasificados, en ese sentido, aún no ha conseguido vencer a nadie en su campo, aunque todavía tiene cita con el propio Granada y el Albacete. «No se nos han dado bien los equipos de arriba, pero ahora estamos en otro momento y en otras circunstancias», sostuvo el meta gallego, incidiendo en que «tenemos que ver el partido como una oportunidad para volver a refrendar nuestra buena imagen y para demostrar que esta racha no es casualidad, que el equipo sabe lo que hace y va a por cada partido como si fuera el último».

El respeto de los rivales

Antes de perderse por la puerta, Mariño rebuscó entre sus recuerdos para comparar la temporada actual con las anteriores, apreciando como singularidad que «este año es el que tiene nombres de equipos más gordos y quizá es más atractivo por eso», volviendo sobre sus pasos para referirse al momento del Sporting: «El equipo está compitiendo y jugando muy bien, y creo que la dinámica que llevamos es algo que hace que nos ganemos el respeto de los rivales».