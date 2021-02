Sporting Sporting | Diego Mariño: «No hay cosa que más deseo que el ascenso a Primera» «Estamos en una pandemia mundial y nosotros no estamos exentos. Por desgracia la cogimos y se habló demasiado, no es un simple resfriado», lamenta sobre su positivo por covid ARNALDO GARCÍA JAVIER BARRIO Gijón Miércoles, 17 febrero 2021, 14:39

Diego Mariño, portero del Sporting, afirmó este mediodía que «ojalá puede ser este el año del ascenso, no hay cosa que más desee ahora por todo». No obstante, el guardameta mantuvo el perfil bajo de todo el equipo y reiteró que «el objetivo es pensar a corto plazo, en el Albacete, porque si no, nos equivocaríamos». Ante ese horizonte, el meta se fijó primero en alcanzar los 50 puntos, la cifra que establece la permanencia en la categoría: «Es el primer objetivo y no sé lo que va a pasar después de los 50 puntos. Ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar».

De lo que se vio muy alejado fue de la batalla por el ascenso directo a Primera, situando como favoritos al Mallorca, Espanyol, Almería y Leganés. «Creo que es muy difícil ahora mismo vernos con ellos. Tenemos que seguir por nuestro camino, a lo nuestro, y pelear cada partido como si fuera el último. No nos tiene que volver locos ni el ascenso directo ni nada», consideró.

Más tarde, Diego Mariño, uno de los nueve jugadores afectados por el brote de covid de Navidad, hizo una valoración sobre lo sucedido. «Solo decir que estamos en una pandemia mundial, que mucha gente se ha contagiado y que nosotros no estamos exentos de ello. Por desgracia lo cogimos, se habló demasiado y no cogimos un simple resfriado, sino una enfermedad de la que se ha muerto mucha gente. Escuchar todo lo que se escuchó y todo lo que se difamó da un poco de rabia«, lamentó.

En su caso concreto, el portero del Sporting se vio «muy bien» ya a nivel físico. «Me costó los primeros días un poco porque estuve varios días en casa sin hacer nada. Costó volver a la actividad, pero ya es la cuarta semana y me encuentro muy bien, cada día mejor, y espero seguir ese camino», aunque reconoció que «lo pasé muy mal» durante la fase de aislamiento por no poder «ayudar» al equipo.

Mariño también llamó su atención sobre el momento del equipo en El Molinón, donde no conoce la derrota esta temporada. «Es una pena no estar disfrutándolo con nuestra gente porque sería mucho más fácil», apreció el portero, señalando que «no me quiero imaginar que, en el momento que estamos, lo que sería ahora El Molinón. Sería una olla a presión».