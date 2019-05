Sporting Djurdjevic: «Estamos a nuestro mejor nivel y podemos ganar a cualquiera» El delantero del Sporting se muestra confiado en regresar de Mallorca con los tres puntos ANDRÉS MAESE Gijón Jueves, 2 mayo 2019, 13:09

Ya no necesita traductor. Uros Djurdjevic entiende a la perfección el castellano, aunque para expresarse aún necesita un poco más de tiempo. Pese a ello, el serbio dejó claras varias ideas tras la sesión matinal a puerta cerrada que se completó en El Molinón.

El domingo el equipo tiene una final. La jugará ante un rival directo. «Estamos a nuestro mejor nivel y podemos ganar a cualquiera», comentó el atacante. La mente del equipo está en ganar al Mallorca en su feudo. «Para nosotros es una final porque ahora estamos cerca del 'play off', si perdemos nos alejaríamos», apuntó.

Sin ansiedad por no marcar, Djurdjevic explicó que «estoy tranquilo» y priorizó el objetivo colectivo al personal: «No me preocupa no marcar siempre que gane el equipo».